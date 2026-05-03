Zavřít reklamu

V Safari na iPhonu si můžete skrýt IP adresu. Nastavení zabere jen chvíli

Vše o Apple
A. Amaya Tomanová
0

Při běžném procházení internetu o sobě často předáváme více informací, než si většina uživatelů uvědomuje. Webové stránky a reklamní systémy mohou sledovat vaši aktivitu pomocí různých nástrojů, mezi které patří i IP adresa. Právě ta může napovědět přibližnou polohu nebo pomoci s vytvářením uživatelského profilu. iPhone ale nabízí jednoduchou možnost, jak soukromí při surfování posílit.

Mohlo by vás zajímat

Co IP adresa prozradí

IP adresa funguje jako identifikátor zařízení při připojení k internetu. Nezobrazuje vaše jméno ani přesnou adresu, ale může napovědět region, město nebo poskytovatele připojení. V kombinaci s dalšími daty se pak používá například pro cílení reklamy nebo analytické sledování návštěvníků. Právě proto Apple do Safari přidal funkce, které mají množství sdílených informací omezit.

Jak skrýt IP adresu před trackery

Pokud nepoužíváte placené iCloud+, stále máte k dispozici základní ochranu přímo v Safari. Otevřete Nastavení, přejděte do sekce Safari a vyhledejte položku Skrýt IP adresu. Následně zvolte možnost Před trackery. Tím omezíte sledovací systémy, které se snaží při načítání obsahu zjistit vaši skutečnou IP adresu.

ios 15 skrýt ip adresu před weby a trackery skryt_ip_ios15_2
ios 15 skrýt ip adresu před weby a trackery skryt_ip_ios15_1
ios 15 skrýt ip adresu před weby a trackery skryt_ip_ios15_3
ios 15 skrýt ip adresu před weby a trackery skryt_ip_ios15_4
Vstoupit do galerie

Co tato funkce přinese

Safari díky tomuto nastavení znesnadní reklamním a analytickým trackerům vytváření přesnějšího obrazu o vašem chování na internetu. Pro běžného uživatele se nic nemění v ovládání ani rychlosti používání, změna probíhá na pozadí. Jde tedy o nenápadné nastavení, které funguje bez dalšího zásahu.

Rozšířená ochrana přes iCloud+

Majitelé předplatného iCloud+ mají k dispozici také Soukromý přenos, který ochranu posouvá ještě dál. Ten dokáže skrýt IP adresu komplexněji a oddělit informace o uživateli od navštívených webů. I bez této služby ale dává základní ochrana v Safari smysl a stojí za zapnutí.

Apple produkty lze zakoupit či pronajmout na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.