V Safari na iPhonu si můžete skrýt IP adresu. Nastavení zabere jen chvíli

Při běžném procházení internetu o sobě často předáváme více informací, než si většina uživatelů uvědomuje. Webové stránky a reklamní systémy mohou sledovat vaši aktivitu pomocí různých nástrojů, mezi které patří i IP adresa. Právě ta může napovědět přibližnou polohu nebo pomoci s vytvářením uživatelského profilu. iPhone ale nabízí jednoduchou možnost, jak soukromí při surfování posílit.
Co IP adresa prozradí
IP adresa funguje jako identifikátor zařízení při připojení k internetu. Nezobrazuje vaše jméno ani přesnou adresu, ale může napovědět region, město nebo poskytovatele připojení. V kombinaci s dalšími daty se pak používá například pro cílení reklamy nebo analytické sledování návštěvníků. Právě proto Apple do Safari přidal funkce, které mají množství sdílených informací omezit.
Jak skrýt IP adresu před trackery
Pokud nepoužíváte placené iCloud+, stále máte k dispozici základní ochranu přímo v Safari. Otevřete Nastavení, přejděte do sekce Safari a vyhledejte položku Skrýt IP adresu. Následně zvolte možnost Před trackery. Tím omezíte sledovací systémy, které se snaží při načítání obsahu zjistit vaši skutečnou IP adresu.
Fotogalerie
Co tato funkce přinese
Safari díky tomuto nastavení znesnadní reklamním a analytickým trackerům vytváření přesnějšího obrazu o vašem chování na internetu. Pro běžného uživatele se nic nemění v ovládání ani rychlosti používání, změna probíhá na pozadí. Jde tedy o nenápadné nastavení, které funguje bez dalšího zásahu.
Rozšířená ochrana přes iCloud+
Majitelé předplatného iCloud+ mají k dispozici také Soukromý přenos, který ochranu posouvá ještě dál. Ten dokáže skrýt IP adresu komplexněji a oddělit informace o uživateli od navštívených webů. I bez této služby ale dává základní ochrana v Safari smysl a stojí za zapnutí.