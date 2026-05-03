Prací věže na DATARTu v centru zájmu. Zákazníci investují do chytrých a úsporných spotřebičů

Tisková zpráva: Segment praní a sušení dlouhodobě potvrzuje svou odolnost vůči ekonomickým výkyvům. Data společnosti DATART ukazují, že v prvním čtvrtletí letošního roku zůstaly prodeje praček stabilní a kopírovaly vývoj loňského roku. Prodeje sušiček meziročně vzrostly přibližně o 18 %. Do popředí zájmu v tomto segmentu se stále více dostávají chytré spotřebiče a moderní prací věže, které kombinují vysoký výkon s atraktivním designem a energetickou úsporností. Právě tato kategorie v prvním kvartálu meziročně posílila o 40 %. Zákazníci dnes stále častěji vyhledávají řešení, která jim šetří čas, prostor i provozní náklady, a zároveň zvyšují komfort každodenního života.
Zatímco ještě před několika lety byla pračka vnímána především jako funkční nutnost, dnes je technologicky vyspělým pomocníkem, který reflektuje životní styl moderních domácností.
„Prát se musí i v době ekonomické nejistoty. Vidíme ale, že zákazníci dnes mnohem více přemýšlejí nad tím, kolik je bude spotřebič stát v provozu. Energetická úspornost se tak stává jedním z klíčových faktorů při výběru,“ říká Petra Psotková, tisková mluvčí DATART.
Zákazníci však zůstávají racionální. Pračku či sušičku obměňují v průměru jednou za 6 až 8 let, nejčastěji kvůli poruše. Stále častěji ale hraje roli i snaha snížit dlouhodobé náklady na provoz domácnosti. Průměrná cena pračky se dnes pohybuje kolem 11 tisíc korun, u sušiček přibližně 14 tisíc korun. Spotřebitelé jsou přitom ochotni investovat více, pokud jim technologie přinese dlouhodobou úsporu.
Roste obliba pracích věží
Výrazným trendem posledních dvou let je dynamický nástup pracích věží, tedy integrovaných řešení spojujících pračku a sušičku do jednoho celku. Mezi lety 2024 a 2025 tento segment zaznamenal skokový růst, kdy se jeho hodnota přibližně zdvojnásobila. V roce 2026 tento silný růstový trend nadále pokračuje.
„Zákazníci objevují kouzlo pracích věží. Jde o řešení, které kombinuje úsporu místa, design i plnou funkčnost. Proto roste zájem napříč různými typy domácností,“ doplňuje Psotková.
Prací věže oslovují především zákazníky, kteří chtějí maximálně využít omezený prostor bez kompromisů v oblasti výkonu. Zároveň však nacházejí uplatnění i ve větších domácnostech, kde hraje roli nejen praktičnost, ale i estetika. Důvodem jejich popularity je kombinace několika faktorů: úspora místa, jednoduchá instalace, moderní vzhled a plnohodnotná funkčnost obou spotřebičů. Výrobci navíc přicházejí s technologiemi, které propojují praní a sušení do jednoho optimalizovaného procesu. Spotřebiče dokážou automaticky upravit nastavení podle typu prádla, hmotnosti náplně nebo aktuální vlhkosti, čímž minimalizují spotřebu vody i energie. Nabídka v tomto segmentu se postupně rozšiřuje, což zvyšuje dostupnost těchto řešení pro širší skupinu zákazníků.
„Nejde jen o úsporu místa. Zákazníci dnes chtějí řešení, které je technologicky pokročilé, designově čisté a zároveň maximálně praktické pro každodenní fungování,“ říká Psotková.
Chytré technologie jako konkurenční výhoda
Vedle konstrukčních inovací roste význam digitalizace. Stále více prodávaných modelů nabízí ovládání přes mobilní aplikace, automatické dávkování pracího prostředku nebo programy řízené senzory. Moderní zařízení díky do detailu promyšleným technologiím umožňují optimalizovat spotřebu vody i energie a zároveň zvyšují uživatelský komfort.
„Zájem o chytré funkce napříč segmenty elektra dlouhodobě roste, a ani oblast praní a sušení není výjimkou. Chytré pračky a sušičky se postupně stávají součástí širšího ekosystému chytré domácnosti. Zákazníci nejčastěji využívají ovládání přes mobilní aplikace, díky nimž mohou praní snadno přizpůsobit svému dennímu režimu,“ doplňuje Psotková.
Energetická efektivita jako standard
Energetická úspornost dnes není jen konkurenční výhodou, ale standardem. V praxi dominují modely v energetické třídě A, které tvoří většinu prodaných praček. Důvodem je nejen tlak na snižování nákladů, ale i rostoucí důraz na udržitelnost. „Právě energetická úspornost je dnes jedním z hlavních kritérií při výběru. Zákazníci stále častěji sahají po modelech v nejvyšší energetické třídě A, které snižují provozní náklady a zároveň odpovídají rostoucímu důrazu na ekologii. Moderní pračky i věže jsou vybaveny senzory a pokročilými algoritmy, které optimalizují celý proces praní. Nabízejí také funkce, jako je automatické dávkování pracího prostředku, jež eliminuje plýtvání a prodlužuje životnost oděvů,“ upřesňuje Psotková.
Stabilní preference, proměna očekávání
Z hlediska základních parametrů zůstává trh relativně stabilní. Přibližně 83 % zákazníků volí předem plněné pračky, zatímco vrchem plněné modely tvoří 17 % prodejů. Nejčastější kapacita se pohybuje kolem 8 kilogramů, což odpovídá potřebám většiny domácností. Zásadně se však mění očekávání zákazníků. Vedle výkonu dnes řeší také komfort, automatizaci a schopnost spotřebiče zapadnout do moderního životního stylu.
Segment bez výrazné sezónnosti, s důrazem na akce
Prodej praček zůstává během roku relativně stabilní. Na rozdíl od sušiček, kde vrcholí sezóna mezi zářím a prosincem, hraje u praček větší roli potřeba výměny než roční období. Zákazníci však stále častěji využívají slevové akce a promo kampaně, které ovlivňují načasování nákupu.
Výhled: integrace, automatizace a růst prémiového segmentu
Současný vývoj naznačuje další posilování integrovaných a chytrých řešení. Prací věže spolu se smart funkcemi představují segment s nejvyšším růstovým potenciálem. Zákazníci jsou zároveň ochotni investovat do kvalitnějších a technologicky vyspělejších produktů, pokud jim přinesou úsporu v dlouhodobém horizontu. „Vidíme, že lidé dnes nehledají nejlevnější řešení, ale to nejefektivnější. Kombinace úspornosti, technologií a komfortu bude do budoucna rozhodovat stále více,“ uzavírá Psotková.