macOS a iPadOS 26.4 vrací na iPady a Macy oblíbenou funkci Safari

Apple si občas dovolí udělat krok, nad kterým zůstává rozum stát. A přesně to se stalo loni s příchodem macOS Tahoe a iPadOS 26, kdy ze Safari nenápadně zmizela jedna poměrně oblíbená věc ve formě kompaktní lišty panelů. Ačkoliv byli uživatelé na tuto funkci zvyklí roky a řadila se mezi oblíbené, Apple jí bůhvíproč zaříznul. Teď však naštěstí přichází náprava.
Důvodem zaříznutí oblíbené funkce měl být mimo jiné přechod na nový design Liquid Glass a celkové přeuspořádání systému, kvůli kterému zkrátka na kompaktní lištu nezbylo místo. Jenže jak už to tak bývá, uživatelé dali poměrně rychle najevo, že jim tahle změna úplně nevoní a Apple tentokrát kupodivu naslouchal.
S aktualizacemi macOS 26.4 a iPadOS 26.4 se totiž kompaktní panel panelů do Safari vrací a to přesně v podobě, na jakou byli uživatelé zvyklí, tedy jako jedna jediná lišta, která kombinuje adresní řádek, otevřené panely i další prvky do jednoho celku. Volba mezi kompaktním a odděleným zobrazením přitom zůstává plně na uživateli. Stačí zamířit do nastavení a vybrat si, co vám vyhovuje víc.
Osobně si sice dovedu představit, že spousta uživatelů zůstane u odděleného panelu, zvlášť na iPadu, kde dává větší smysl z hlediska přehlednosti. Na Macu ale může být návrat kompaktní varianty pro mnohé malým vítězstvím a zároveň nenápadnou připomínkou toho, že i u Applu se občas vyplatí ozvat. Minimálně já jsem tedy za tuto změnu rozhodně rád.