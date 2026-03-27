Konec jedné éry. Apple potichu zabil Mac Pro a na návrat to tentokrát nevypadá

Pokud jste měli Mac Pro rádi a doufali, že se ještě někdy dočká svého velkého comebacku ve formě oživení novou generací čipů Apple Silicon, máme pro vás špatnou zprávu. Apple totiž oficiálně potvrdil, že tento ikonický desktop, který byl v minulosti jeho nejvýkonnějším počítačem a aspirantem na nejvýkonnější počítač vůbec, končí. Z webu kalifornského giganta přitom zmizel bez většího rozruchu a pokud se ho teď pokusíte najít, skončíte jen na obecné stránce s Macy. A co je možná ještě zásadnější, Apple zároveň portálu 9to5mac přiznal, že s žádným dalším Mac Pro do budoucna už nepočítá.
S trochou nadsázky se nám nicméně chce v redakci skoro až říci, že kdo sledoval dění kolem Macu Pro a zároveň úniky o budoucnosti Maců alespoň trochu pozorně, ten asi tušil, že tohle dřív nebo později přijde. Mac Pro si totiž sice za poslední roky prošel několika proměnami, ale jeho poslední kapitola už nepůsobila zrovna přesvědčivě. Design z roku 2019 sice pořád vypadal skvěle, ale uvnitř nic moc zajímavého nepřinesl. Přechod z Intelu na Apple Silicon přišel relativně pozdě a i když M2 Ultra v roce 2023 nebyl slabý čip, Apple ho pak nechal bez nástupce příliš dlouho žít svým vlastním životem.
A zatímco Mac Pro tak trochu přešlapoval na místě, Mac Studio začal nenápadně, ale o to jistěji přebírat jeho roli. Dnes už je navíc jasné, že právě tohle je nový „profi desktop“ v nabídce Applu. S čipem M3 Ultra, který zvládne konfiguraci až s 32jádrovým CPU, 80jádrovým GPU, 256 GB jednotné paměti a 16TB úložiště, se totiž bavíme o stroji, který drtivé většině profesionálů nabídne víc než dost výkonu v podstatně kompaktnějším těle.
Zajímavé je navíc i to, jak do celé skládačky zapadá softwarová stránka. S příchodem macOS Tahoe 26.2 totiž Apple přišel s funkcí, která umožňuje propojit více Maců přes Thunderbolt 5 s extrémně nízkou latencí. Jinými slovy, pokud potřebujete opravdu brutální výkon, můžete si ho poskládat z více strojů vedle sebe. Klasický koncept Macu Pro i díky tomu začal pomalu přestává dávat smysl. Apple tak stál před poměrně jednoduchým rozhodnutím. Buď Mac Pro zásadně přepracovat, nebo ho poslat do historie. A vzhledem k tomu, že ho ještě donedávna prodával s M2 Ultra za cenu startující na zhruba 7000 dolarech, aniž by nabídl novější čip, bylo čím dál těžší jeho existenci obhájit. Zvlášť když vedle něj stál výkonnější a modernější Mac Studio.
Je to tedy správný krok? Za mě ano. Současná nabídka Maců je možná nejsilnější v historii. Od dostupného MacBooku Neo až po extrémně výkonné konfigurace Mac Studia si dnes vybere prakticky každý a aby Apple vytvořil Mac Pro, který je stejně naprosto minoritní záležitostí oproti Macu Studio v některých ohledech výrazně zajímavější, aby po něm tedy i uživatelé sahali raději, musel by se hodně snažit (a hodně investovat), což ve výsledku právě s ohledem na prodejnost nedává moc smysl. To ale nic nemění na tom, že Mac Pro byl svého času ikonou a i když jeho hvězda postupně pohasla, pro spoustu lidí zůstane symbolem maximálního výkonu bez kompromisů. Jen už zkrátka v jiné podobě.