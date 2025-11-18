Nový Mac Pro už nikdy nedorazí! Apple jej chce zcela nahradit tímto modelem

Macu Pro coby synonymu pro nejvýkonnější Apple počítače zvoní umíráček Alespoň to tvrdí reportér Mark Gurman z Bloombergu ve svém nejnovějším newsletteru, kde bez obalu uvádí, že kalifornský gigant „Mac Pro víceméně odepsal“. Pokud jste tedy čekali, že se po M2 Ultra někdy v dohledné době objeví další generace, asi si budete muset nechat zajít chuť.
Poslední Mac Pro dostal update v roce 2023, ale od té doby se prý karta otočila. Apple už nevyvíjí ani M4 Ultra a údajná verze Macu Pro postavená právě na něm byla rovnou smetena ze stolu. V praxi to znamená jediné. Další supervýkony výkonný čip v řadě Ultra bude až M5 Ultra a zatím to vypadá, že s ním počítá pouze Mac Studio. Jinými slovy, Mac Pro se nemusí dočkat v roce 2026 žádné „pořádné“ aktualizace. A podle Gurmana to není žádná krátkodobá odchylka, ale nový normál. Uvnitř Applu prý panuje nálada, že Mac Studio převzal roli dnešního i budoucího desktopu pro profíky a že to tak i zůstane.
Je sice pravda, že Gurman nikde výslovně neříká, že Mac Pro je mrtvý navždy, ale když se člověk podívá na to, jakým směrem Apple poslední roky ubírá, je jasné, že cesta vede jinam. Pokud totiž dnes chcete ten nejvýkonnější Mac, který Apple umí nabídnout, nesáhnete po Macu Pro, ale právě po Macu Studio a zdá se, že tak to i zůstane.