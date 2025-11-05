Zavřít reklamu

Bloomberg: Superlevný MacBook s čipem z iPhone se představí už zkraje příštího roku!

Macy se stanou od příštího roku podstatně dostupnějšími. Podle nejnovějších informací z agentury Bloomberg má totiž Apple rozjetý plán, který by mohl zásadně změnit vnímání Maců jako výhradně prémiových zařízení. Zdroje Bloombergu tvrdí konkrétně to, že kalifornský gigant připravuje zcela nový, cenově dostupnější MacBook, který by měl být odpovědí na levnější notebooky s Windows a Chromebooky, jež dnes dominují školám a méně náročným uživatelům.

V současnosti je nejlevnějším Macem přenosný MacBook Air začínající na 29 990 Kč, případně Mac mini, jenže ten postrádá displej i klávesnici. Apple tak už roky nemá v nabídce opravdový „studentský“ počítač. To by se ale mohlo změnit už příští rok. Zdroje Bloombergu totiž tvrdí, že nový MacBook by měl zamířit do nižší cenové hladiny a stát se jakýmsi Macovým ekvivalentem iPhonu SE, tedy dostupnější vstupenkou do světa Applu.

Dorazit by měl konkrétně stroj se 13“ displejem a čipem A18 Pro, tedy tím stejným, jaký pohání iPhone 16 Pro. Díky tomu by měl nabídnout dostatek výkonu pro běžnou práci i studium, ale bez zbytečně vysoké ceny. Design má být jednoduchý, s tenkým profilem a dokonce i barevnými variantami po vzoru iMacu.

Co se týče zasazení do nabídky, novinka má podle Bloombergu doplňovat, nikoliv nahrazovat stávající řadu. Apple ho chce uvést po boku nových MacBooků Air a Pro s čipy M5, které se očekávají na začátku roku 2026. A pokud se tyto spekulace potvrdí, mohli bychom se konečně dočkat notebooku, který přiblíží macOS širšímu publiku a po letech tak Apple možná znovu objeví kouzlo „Macu pro každého“.

