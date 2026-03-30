Macy jsou díky této nenápadné novince v macOS 26.4 ještě bezpečnější

Apple v tichosti přidal na Macy další vrstvu ochrany, která sice na první pohled nepůsobí nijak převratně, ale ve výsledku může zachránit spoustu uživatelů od pořádného průšvihu. macOS Tahoe 26.4 totiž nově přináší bezpečnostní funkci pro Terminál, která vás upozorní ve chvíli, kdy se chystáte vložit potenciálně nebezpečný příkaz.
Terminál je dlouhodobě doménou spíše pokročilejších uživatelů a vývojářů. Umožňuje totiž ovládat Mac pomocí textových příkazů, což je sice extrémně mocný nástroj, ale zároveň i dost zrádný. Stačí jeden špatný příkaz a můžete si bez větší námahy smazat data, změnit oprávnění nebo si systém slušně rozhodit. A přesně na tohle často cílí různí podvodníci, kteří se snaží uživatele přimět, aby do Terminálu bez rozmyslu něco vložili.
Novinka v macOS 26.4 proto funguje poměrně jednoduše. Pokud systém vyhodnotí, že vkládaný příkaz může být škodlivý, zobrazí varování s tím, že může jít o malware, a samotné vložení zablokuje. Zároveň vás uklidní, že váš Mac zatím nebyl nijak poškozen, a připomene, že podobné instrukce často přicházejí z pochybných webů, chatů, aplikací nebo třeba telefonátů. Pokud byste přesto chtěli pokračovat, k dispozici je i možnost „vložit i tak“.
Zajímavé je, že zatím není úplně jasné, jaké konkrétní příkazy tuto ochranu spouští. Uživatelé si jí začali všímat v posledních dnech na Redditu a síti X a zdá se, že se neaktivuje pokaždé. O to víc ale dává smysl držet se jednoduchého pravidla – pokud přesně nevíte, co v Terminálu děláte, je lepší se mu úplně vyhnout. V opačném případě se z užitečného nástroje může velmi rychle stát problém, který vás bude stát čas i data.