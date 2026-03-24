Vyšel macOS 26.4 a toto na Macy přináší

Apple právě vypustil macOS Tahoe 26.4, čtvrtou velkou aktualizaci svého aktuálního systému, jen šest týdnů po verzi 26.3. Pokud používáte Mac, novou verzi si snadno stáhnete přes Systémové nastavení v sekci Aktualizace softwaru.
Tahoe 26.4 vrací do Safari možnost kompaktní lišty záložek, takže si můžete zase užít ten štíhlý, minimalistický vzhled, a přidává novou funkci omezení nabíjení, která dovolí nastavit maximální úroveň nabití mezi 80 a 100 procenty. K tomu Apple přidává osm nových emoji a upozornění pro aplikace, které brzy přestanou fungovat. Rosetta 2 končí s macOS 27, takže všechny programy, které ji stále používají, vás upozorní, že od Tahoe 28 už nepojedou.
Další novinkou je Apple Creator Studio pro Freeform a změny v Rodinném sdílení, které už známe z iOS 26.4 – dospělí členové rodiny si mohou nastavit vlastní platební metodu, místo aby všichni používali jednu společnou. Tahle aktualizace tedy přináší praktické drobnosti i příjemné zlepšení pro každodenní práci s Macem.