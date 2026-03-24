Apple vydal iOS 26.4 a iPadOS 26.4 s těmito novinkami

J. Jiří Filip
Tak jsme se konečně dočkali. Apple totiž před malou chvílí vypustil veřejné verze iOS 26.4 a iPadOS 26.4. Pokud jste se tedy v předešlých týdnech nepostili do beta testování, měli byste již nyní aktualizace v Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru vidět. Počítejte nicméně s tím, že se updaty budou v tuto chvíli snažit stáhnout miliony lidí současně, kvůli čemuž tak může být odezva serverů Applu zprvu pomalejší.

Co nového přináší iOS a iPadOS 26.4

Apple Music

  • Funkce Koncerty pomáhá objevovat ve vašem okolí koncerty umělců, které máte v knihovně, a doporučuje nové umělce na základe toho, co posloucháte
  • Offline rozpoznávání hudby v Ovládacím centru identifikuje skladby bez internetového připojení a automaticky doručuje výsledky, jakmile se znovu připojíte
  • Widget Ambientní hudba přináší na plochu pečlive sestavené playlisty Spánek, Odpočinek, Produktivita a Pohoda
  • Celoobrazovková pozadí dodávají stránkám alb a playlistů působivější vzhled

Zpřístupnění

  • Nastavení Omezit světelné efekty snizuje intenzitu blikání při klepání na tlačítka a další prvky rozhraní
  • Titulky a jejich nastavení Ize nyní snáze najít, změnit a předem zkontrolovat z ikony titulků v přehrávači přímo během sledování médií
  • Nastavení Omezit pohyb spolehlivěji omezuje animace efektu Liquid Glass pro uživatele citlivé na pohyb na obrazovce

Tato aktualizace také obsahuje následující vylepsení:

  • Podpora pro AirPody Max 2
  • Na klávesnici emotikonů je k dispozici 8 nových emotikonů, mimo jiné kosatka, pozoun, sesuv půdy, baletka a zdeformovaný obličej
  • Freeform je ted‘ součástí Apple Creator Studia a nabízí pokročilé nástroje pro tvorbu a úpravy obrázků a knihovnu prémiového obsahu
  • Připomínky si můžete označit jako naléhavé z rychlého panelu nástrojů nebo podržením prstu a potom je vyfiltrovat v chytrých seznamech
  • Sdílení nákupů umožňuje dospělým členům ve skupinách Rodinného sdílení používat při nákupech vlastní platební metodu, aniž by byli závislí na organizátorovi rodiny
  • Klávesnice nyní funguje přesněji při rychlém psaní
