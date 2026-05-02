Unikl prototyp iPhone 18 Pro! Kompletně odhaluje vzhled přední strany telefonu

Fanouškovský Apple svět se v posledních hodinách doslova otřásá v základech. Na internet totiž unikla údajná fotka prototypu iPhone 18 Pro v pokročilé fázi testování a jelikož jí na sociálních sítích sdílí čím dál tím víc ověřených leakerů či analytiků, zdá se, že se skutečně díváme s předstihem na to, s čím Apple přijde v září u svých Pro modelů. A přestože jde jen o jednu jedinou fotku, která navíc zachycuje telefon jen zepředu, jsou díky ní odhaleny minimálně tři zajímavosti o novince.
První a nejdůležitější odhalení se točí kolem menšího Dynamic Islandu, který předpovídají již relativně dlouho víceméně všechny věrohodné zdroje. Toho Apple docílí zejména díky miniaturizaci některých komponentů v kombinaci s částečným skrytím Face ID pod displej telefonu. Výsledkem by měl být zhruba o 25 % užší „ostrůvek“. Další vítanou změnou je pak zúžené rámečků kolem displeje, které sice nebude nějak zásadní, nicméně pocit z displeje tento upgrade rozhodně zlepší, protože bude obrazovka rázem působit modernějším dojmem. A konečně, díky prosvítajícímu kovovému rámečku je potvrzeno i to, že i u nové generace iPhone 18 Pro lze počítat se světlou, konkrétně pak stříbrnou barevnou variantou, což v době všelijakých spekulací o odvážných barvách rozhodně potěší.