Apple Maps zaplaví reklamy a to už letos v létě!

J. Jiří Filip
Zdá se, že Apple opět hledá nové cesty, jak vytěžit maximum ze svých služeb. Podle informací Bloombergu totiž plánuje už letos v létě začít zobrazovat reklamy přímo ve výsledcích vyhledávání v Apple Maps. Oznámení přitom podle zdrojů může dorazit klidně už během tohoto měsíce, což naznačuje, že má kalifornský gigant vše prakticky připravené.

Mohlo by vás zajímat

Princip zobrazování reklam má být velmi podobný tomu, co už dnes známe z Google Maps. Firmy a podniky si budou moci zaplatit konkrétní vyhledávací dotazy nebo kategorie, kde začnou být následně upřednostňovány před neplatící konkurencí. Pokud si tedy v Apple Maps vyhledáte třeba kavárnu, může se vám na prvních pozicích zobrazit propagovaný podnik, který si za tuto viditelnost zaplatí. Restaurace, kavárny i další podniky tak dostanou možnost bojovat o pozornost uživatelů přímo v momentě, kdy aktivně hledají, kam vyrazit, a nikoliv jen svou kvalitou, což je možná trochu škoda.

Reklamy by se měly objevit napříč celým ekosystémem – tedy nejen na iPhonu, ale i na iPadu, Macu a také ve webové verzi Apple Map. Ve výsledku se ale nejedná o žádné velké překvapení. O příchodu reklam do Apple Maps se přitom začalo šuškat už loni, nicméně až nyní se zdá, že je funkce prakticky hotová a připravená k nasazení.

Důvod je přitom poměrně jasný. Apple dlouhodobě tlačí na růst příjmů ze služeb a reklama je jedním z nejrychlejších způsobů, jak tento segment posílit. Zvlášť v době, kdy se stále častěji řeší regulace App Storu nebo potenciální omezení lukrativní spolupráce s Googlem v oblasti vyhledávání, dává podobný krok čím dál větší smysl. Apple už navíc v reklamě postupně přitvrzuje. Na začátku letošního roku totiž například oznámil rozšíření reklam ve vyhledávání App Storu, kde už se neobjevuje jen jeden sponzorovaný výsledek, ale hned několik. 

Mohlo by vás zajímat

Za zmínku stojí i loňský rebranding reklamní platformy ze „Search Ads“ na jednodušší „Apple Ads“. Na první pohled se sice jedná o drobnost, ve skutečnosti ale poměrně jasný signál, že reklamy už dávno nemají být jen o App Storu, ale postupně se rozlézt napříč celým ekosystémem a Mapy jsou v tomto směru dalším logickým krokem, jelikož konkurenčnímu Googlu v jeho Mapách reklamy fungují skvěle. Z uživatelského hlediska se nicméně o dobrou zprávu dle mého názoru nejedná. Pokud totiž stejně jako já využíváte Maps právě k vyhledávání nejrůznějších podniků na místech, která neznáte, hrozí, že vás zaplacený balast odradí od návštěvy něčeho menšího a leckdy zajímavějšího jen proto, že za propagaci majitelé podniku nezaplatili. 

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Související



