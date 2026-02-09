Apple může slavit! Apple Maps i Apple Ads vyvázly regulaci ze strany EU

Evropská komise rozhodla, že služby Apple Maps a Apple Ads nebudou v rámci nařízení Digital Markets Act (DMA) označeny jako tzv. „gateways“, tedy klíčové digitální brány mezi firmami a koncovými uživateli. Znamená to, že se na ně nebudou vztahovat nejpřísnější regulatorní povinnosti určené pro nejvlivnější digitální platformy. Rozhodnutí přichází po šetření zahájeném na konci loňského listopadu a z pohledu evropského digitálního trhu působí poměrně konzistentně s realitou. A pro Apple se jedná bezesporu o dobrou zprávu, když vzpomenu na to, jaké všechny soudní tahanice a pře musí řešit kvůli App Store, iOS a dalším věcem, na které si již EU došlápla.
Evropská komise ve svém oficiálním vyjádření uvedla, že ani Apple Maps, ani Apple Ads nejsou samostatně dostatečně významné na to, aby představovaly „důležitou bránu“ mezi podnikateli a uživateli. U Apple Maps Komise poukazuje na relativně nízkou míru využívání napříč Evropskou unií, zatímco Apple Ads mají podle regulátora velmi omezený dosah v rámci evropského online reklamního trhu. Na základě těchto faktorů tedy obě služby nesplňují podmínky pro zařazení do přísnější kategorie regulace.
Co se nemění?
Rozhodnutí se týká výhradně konkrétních služeb, nikoli společnosti jako takové. Apple je i nadále považován za „gatekeepera“ ve smyslu DMA, a to zejména kvůli svému ekosystému kolem iOS, App Storu a dalších klíčových platforem. Nejde tedy o zmírnění postoje EU vůči Applu, ale spíše o rozlišení mezi jednotlivými produkty a jejich skutečným dopadem na trh.
V Evropě hrají Apple Maps druhé housle
Z evropského pohledu by opačné rozhodnutí působilo poměrně zvláštně. V oblasti navigačních služeb mají Apple Maps na starém kontinentu dlouhodobě výrazný handicap vůči zavedeným hráčům, jako jsou Google Maps nebo Waze. Tyto aplikace mají v Evropě silnou uživatelskou základnu, kvalitní lokální data a dlouhodobě vybudovanou důvěru. Apple Maps se sice postupně zlepšují, ale z hlediska reálného používání zůstávají spíše okrajovou volbou, což se nutně promítá i do regulatorního hodnocení.
Apple Ads zatím bez zásadního vlivu
Podobná situace panuje i v oblasti reklamy. Přestože Apple v posledních letech svou reklamní platformu postupně rozvíjí, Apple Ads v evropském měřítku zatím nehrají významnou roli. Dominantní postavení si zde stále drží reklamní systémy velkých technologických hráčů, a Apple Ads tak nelze považovat za klíčový bod, přes který by musela procházet podstatná část digitální ekonomiky.
Situace se však může do určité míry vyvíjet. Apple podle dostupných informací plánuje ještě letos začít zobrazovat reklamy ve výsledcích vyhledávání v Apple Maps, čímž se obě služby více propojí. Pokud by tento krok vedl k výraznému nárůstu využívání nebo obchodního významu, není vyloučeno, že se k nim Evropská komise v budoucnu znovu vrátí.
Rozhodnutí odpovídá realitě trhu
V současném kontextu však verdikt Komise odpovídá skutečnému postavení těchto služeb v Evropě. Apple Maps ani Apple Ads zde zatím nepůsobí jako platformy s takovým vlivem, aby bylo namístě je považovat za „digitální brány“. A právě o takové rozlišování mezi skutečně dominantními hráči a službami s omezeným dopadem má Digital Markets Act v praxi jít.