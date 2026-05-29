Unikly první makety iPhone 18 Pro! Ukazují všechny nové barvy včetně očekávaného hitu

Ačkoliv do představení iPhonu 18 Pro zbývá ještě několik měsíců, na internet už nyní unikají první fyzické makety, které mají ukazovat kompletní barevnou nabídku chystané novinky. Fotografie zveřejnil známý leaker Sonny Dickson a pokud jsou informace správné, Apple letos vsadí na čtyři odstíny, mezi nimiž má vyčnívat zcela nová tmavě třešňová varianta.
Na snímcích jsou k vidění makety iPhonu 18 Pro Max v černé, stříbrné, světle modré a právě tmavě třešňové barvě. Poslední jmenovaná přitom není v souvislosti s Applem žádnou novinkou. O jejím nasazení se totiž začalo spekulovat už začátkem letošního roku, kdy Mark Gurman z Bloombergu informoval o tom, že Apple testuje pro nové Pro modely výrazně tmavší červený odstín.
Podle dalších zdrojů by nemělo jít o klasickou jasně červenou, ale spíše o elegantní kombinaci vínové, tmavě fialové a kávových tónů. Právě tato varianta má nahradit loňskou velmi populární barvu Cosmic Orange, která se stala poznávacím znamením řady iPhone 17 Pro.
Vedle Dark Cherry se mají v nabídce objevit také světle modrá připomínající současný odstín Mist Blue, tmavě šedá a tradiční stříbrná. Právě tyto čtyři barvy se v posledních měsících opakují prakticky ve všech důvěryhodnějších únicích.
Je však potřeba připomenout, že zveřejněné kusy nejsou skutečné telefony, ale pouze výrobní makety určené především výrobcům příslušenství. Ty bývají vyrobeny z plastu nebo levnějších kovů a finální odstíny se proto mohou od skutečných zařízení mírně lišit. Na druhou stranu právě podobné makety bývají v minulosti často velmi přesné a zpravidla dobře naznačují, jakým směrem se Apple vydá.
Pokud se současné informace potvrdí, mohl by být Dark Cherry jednou z nejvýraznějších barevných variant Pro modelů za poslední roky. A soudě podle reakcí fanoušků na sociálních sítích má našlápnuto k tomu stát se letošním bestsellerem. iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max by měly Apple představit letos na podzim společně s vůbec prvním skládacím iPhonem v historii společnosti.