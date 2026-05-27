Úniky odhalují iPhone 18 Pro. Přinese menší Dynamic Island, proměnlivou clonu foťáku i satelitní 5G internet

Nové prémiové iPhony 18 Pro a Pro Max dorazí na pulty obchodů až v září. Technologickým světem už ale nyní koluje seznam očekávaných novinek. Původní divoké spekulace o zcela neviditelném Face ID vzaly za své. Inženýrům se pod displej podaří schovat pouze jeden klíčový senzor, což ve výsledku přinese „jen“ mírně zmenšený Dynamic Island.
Úspornější displej a nový kabát
Osvědčené úhlopříčky obrazovek o velikosti 6,3 a 6,9 palce zůstanou zachovány. Panely ovšem nově využijí pokročilou technologii LTPO+. Ta zajistí mnohem efektivnější spotřebu energie a znatelně prodlouží celkovou výdrž baterie. Zadní sklo s ochranou Ceramic Shield nabídne matnější a vizuálně čistší zpracování bez rušivých přechodů.
Prémiové portfolio navíc oživí zbrusu nová temně červená barva Dark Cherry. Ta doplní klasickou šedou, stříbrnou a světle modrou. Dosavadní oranžové a tmavě modré odstíny z nabídky definitivně zmizí.
Fotogalerie
Extrémní výkon a proměnlivá clona
Srdcem telefonů se stane revoluční čip A20 Pro postavený na 2nm výrobním procesu od TSMC. Zásadní evoluce čeká také celkovou konektivitu. Vlastní modem C2 zajistí podporu 5G připojení přímo přes satelit. Majitelé tak získají rychlý přístup k webu i mimo dosah běžných operátorů. Rychlejší Wi-Fi a Bluetooth obstará nový bezdrátový čip N2.
Fotografy potěší hlavní 48megapixelový fotoaparát s plně proměnlivou clonou pro hardwarovou kontrolu hloubky ostrosti. Tlačítko Camera Control naopak projde nečekanou redukcí. Přijde o dotykovou plochu i haptickou odezvu a bude reagovat už jen čistě na fyzický tlak.
Zářijové představení modelů Pro proběhne po boku premiéry prvního ohebného iPhonu. Standardní iPhone 18, dostupnější verze 18e a druhá generace tenkého modelu Air dorazí až začátkem příštího roku. Integrace přímého satelitního 5G připojení pro běžné prohlížení webu představuje dle mého nejzásadnější technologický milník této generace. Stejně tak přechod na 2nm technologii. Na hodnocení je ale ještě samozřejmě brzy.