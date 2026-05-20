iPhone Ultra je jen začátek! Apple má v rukávu ještě větší bombu

Zatímco o ohebném iPhone nebo chcete-li iPhone Ultra se začíná čím dál víc šuškat jako o hotové věci na příští roky, v laboratořích apple má vznikat ještě ambicióznější projekt, který může zamíchat kartami v technologickém světě mnohem výrazněji. Řeč je o velkém skládacím iPadu, jenž má podle nových úniků sdílet klíčovou technologii s chystaným iPhone Ultra a v budoucnu zčásti nahradit MacBooky.
S novými informacemi o další „skládačce“ přišel před pár hodinami známá leaker DigitaL Chat Station, podle kterého Apple pracuje na tom, aby oba produkty využívaly stejný typ pantového mechanismu, který má být i jedním z hlavních taháků. Cílem je totiž eliminovat typický „zlom“ v místě ohybu, který dnes trápí většinu skládacích zařízení. Jinými slovy, Apple nechce jen skládací zařízení. Chce skládací zařízení, které nebude na první pohled poznat.
Fotogalerie
Skládací iPad, nebo MacBook bez klávesnice?
Samotný produkt je zatím trochu záhadou. Někdo mu říká skládací iPad, jiní spíš „all-screen MacBook“ a objevují se i popisy jako hybrid MacBooku a iPadu a tak podobně. Zařízení má údajně nabídnout obří 18“ OLED panel od Samsungu, který se po rozložení přiblíží velikosti MacBooku Air. Po zavření pak připomíná klasický notebook, jen bez externího displeje.
Pro někoho nepříjemným háčkem však může být klávesnice, která má být čistě softwarová. Je tedy otázkou, nakolik může být podobné řešení životaschopné vzhledem k tomu, že odezva klávesnice (myšleno hmatová) je pro mnoho uživatelů při práci zcela klíčová. Na druhou stranu, kdyby se Apple povedlo dotáhnout k dokonalosti například haptiku, která by mohla zdárně simulovat pohyby kláves, mohlo by být i toto řešení využitelné.
Je tu však zatím celá řada zásadní háčků. Prototypy například aktuálně váží kolem 1,6 kg, což je výrazně víc než dnešní iPad Pro či MacBook Pro. A když k tomu přidáte očekávanou cenu atakující klidně 4000 dolarů, je jasné, že nepůjde o zařízení pro každého.
Vývoj navíc neprobíhá úplně hladce. Už loni se objevily zprávy, že Apple práce na projektu pozastavil, aby je následně znovu rozjel. Podle Bloomberg se původně počítalo s rokem 2028, ale aktuálně to spíš vypadá až na 2029.
Apple tak podle všeho chystá dvojitou ofenzivu. Nejprve ukáže světu, jak má vypadat skládací telefon bez kompromisů, a teprve poté přijde s ještě odvážnějším zařízením, které může přepsat definici iPadu. Otázkou nicméně zůstává, jestli trh na něco takového opravdu čeká. Apple si ale historicky umí odpovědět sám.