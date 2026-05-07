iPhone Ultra přepíše historii! Apple chystá nejlépe opravitelný skládací telefon na světě

První ohebný iPhone klepe na dveře a jak se zdá, Apple má v plánu vstoupit do segmentu skládacích telefonů úplně jinak než konkurence. Podle známého leakera Instant Digital totiž nemá být novinka jen další variací na skládací konstrukci, ale spíš ukázku toho, jak má vypadat „správně navržený“ hardware. Leakerovy zdroje totiž tvrdí, že vnitřní architektura telefonu je navržena tak, aby šla výrazně lépe rozebírat i opravovat než u všech současných skládacích modelů na trhu.
Zásadní rozdíl má být podle uniklých informací v samotném uspořádání komponent. Apple měl podle leakera výrazně zjednodušit vnitřní kabeláž a odstranit složité vedení flex kabelů přes displej, které běžně komplikuje servis u konkurence. Místo toho má být vše navrženo modulárněji a logičtěji, s důrazem na jednodušší přístup k jednotlivým částem. Právě díky tomu by tak měl být telefon velmi dobře opravitelný, což u zařízení, jehož cenovka má atakovat 2000 dolarů, rozhodně potěší.
Fotogalerie
Zajímavě zní ale i další zvěsti o novince v čele se samotným rozmístěním komponentů uvnitř těla zařízení. Základní deska má být umístěná na jedné straně telefonu, aby se minimalizovala potřeba překřížené kabeláže. Uvolněný prostor pak má pak být využit hlavně pro baterii a displej, což by mělo přinést i vůbec největší akumulátor, jaký kdy iPhone dostal. Kromě toho se stále mluví o 7,8″ vnitřním displeji, menší vnější obrazovce, A20 čipu, C2 modemu nebo Touch ID. Pokud se tedy tyto informace potvrdí, Apple by mohl u skládacích telefonů vsadit ne na experimenty, ale na extrémně promyšlenou konstrukci, která má být paradoxně jednodušší než u konkurence.