Tato dokonalá 3D maketa kompletně odhaluje vzhled a rozměry ohebného iPhone Ultra!

Kolem skládacího iPhone začíná být čím dál větší rušno a zatímco Apple tradičně mlčí, úniky postupně skládají poměrně jasný obrázek. Nejnověji se o to postaral YouTube kanál Unbox Therapy, který zveřejnil detailní pohled na maketu chystaného iPhone Ultra. A protože stojí opravdu za to, byla by škoda vás o video ochudit.
Je samozřejmě třeba brát v potaz fakt, že se nedíváme na oficiálně oznámený produkt, ale o model vytvořený na základě spousty úniků informací. Makety podobného typu slouží hlavně k tomu, aby ukázaly rozměry, proporce a celkový pocit z zařízení v ruce, na což se ostatně zaměřuje i samotné video.
Jak můžete sami vidět, v současnosti se počítá s tím, že Apple vsadí na konstrukci, která v zavřeném stavu připomíná pas a po otevření nabídne spíš tabletový zážitek. Maketa, kterou video ukazuje, má zhruba 117 mm na výšku, 84 mm na šířku a něco přes 11 mm na tloušťku v zavřeném stavu bez modulu fotoaparátu. Po otevření se pak dostává na zhruba 5,2 mm, což naznačuje, že Apple bude chtít hrát hlavně na tenkost a eleganci.
Zajímavé je i to, že se ve videu řeší detaily, které by vás možná na první dobrou nenapadly. Na myslí máme třeba stabilitu telefonu při položení na stůl nebo rozmístění reproduktorů. Právě tyhle drobnosti často rozhodují o tom, jestli zařízení působí promyšleně, nebo ne.
Finální podoba se může ještě změnit, a to včetně samotného názvu, i když označení Ultra se začíná objevovat čím dál častěji. Každopádně platí, že pokud se Apple skutečně vydá tímhle směrem, čeká nás jeden z nejzajímavějších iPhonů posledních let.