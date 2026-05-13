První skládací iPhone Ultra dorazí jen v těchto dvou barvách

Očekávaný první skládací telefon od Applu, pravděpodobně nazvaný „iPhone Ultra“, dorazí na trh s velmi omezenou nabídkou barev. Podle nejnovějších úniků se toto prémiové zařízení zcela vyhne výrazným a zářivým odstínům a nabídne zákazníkům pouze dvě konzervativní možnosti.
Pouze bílá a indigo
Leaker Instant Digital už dříve informoval, že jedinou potvrzenou barvou je klasická bílá. Tuto zprávu nyní doplnily zdroje magazínu Macworld, podle nichž bude druhou variantou tmavší indigo. Ta má vizuálně připomínat populární odstín temně modrou z modelu iPhone 17 Pro.
Tento přístup připomíná uvedení přelomového iPhonu X v roce 2017. Ten jako nositel zcela nového designového jazyka (a s tehdy rekordní cenou 999 dolarů) rovněž dorazil pouze ve stříbrné a space grey barvě. Další, zlatá varianta, přibyla až o rok později s modelem XS.
Složitá výroba a astronomická cena
Omezená paleta barev má především praktické důvody. Analytik Ming-Chi Kuo varuje před velkými výzvami souvisejícími s produkcí. Stabilní a plynulé dodávky skládacích iPhonů se očekávají až během roku 2027, přičemž zpočátku budou na trhu výrazné nedostatky. Celková produkce ve výši 15 až 20 milionů kusů je pak plánována na celý dvou až tříletý životní cyklus produktu.
Přidání každé další barvy by zbytečně zvyšovalo už tak extrémně náročnou výrobu a komplikovalo skladové zásoby. Podle novináře Marka Gurmana navíc cenovka zařízení překročí hranici 2 tisíce dolarů, přičemž takto specifickou cílovou skupinu pestré barvy pravděpodobně příliš nezajímají. K oficiálnímu odhalení dojde v září po boku iPhonů 18 Pro.
Podle mě dává rozum, že si Apple u takto drahého experimentu nechce zbytečně komplikovat logistiku širokou paletou barev. U první generace skládačky je mnohem důležitější soustředit se na bezchybnou funkčnost kloubu než na módní výstřelky.