iPhone 17 Pro Max se překvapivě objevuje mezi nejčastěji měněnými telefony, někteří uživatelé přiznávají zklamání

iPhone 17 Pro Max měl být podle mnoha fanoušků Applu jedním z největších taháků letošního roku. Nejnovější vlajková loď Applu přinesla kombinaci špičkového výkonu, velkého displeje, pokročilého fotoaparátu a tradičně velmi silného marketingu. Právě proto mnoho lidí neváhalo a pořídilo si nový model hned v prvních dnech prodeje. Jenže podle některých nových analýz se začíná ukazovat zajímavý trend. iPhone 17 Pro Max se totiž poměrně rychle objevuje mezi telefony, které lidé dávají do výkupu nebo mění v rámci trade in programů. Na tuto skutečnost upozornila společnost SellCell, která dlouhodobě sleduje sekundární trh s použitými smartphony a analyzuje data z desítek výkupních společností. Podle jejich statistik tvoří iPhone 17 Pro Max přibližně 11,5 % všech zařízení v žebříčku dvaceti nejčastěji vykupovaných telefonů. To je poměrně vysoké číslo, zvlášť pokud vezmeme v úvahu, že jde o relativně nový model.
Na sociálních sítích i technologických fórech se v posledních týdnech objevují komentáře uživatelů, kteří popisují své zkušenosti s novým iPhonem. Zatímco někteří jsou s telefonem spokojeni, jiní přiznávají, že od nové generace čekali větší posun. Nejčastěji se objevují názory, že rozdíly oproti předchozím modelům nejsou tak výrazné, jak by si mnozí přáli. Pro část zákazníků tak upgrade nepřinesl tak silný pocit novinky, jaký býval u starších generací iPhonů běžný. Někteří uživatelé zmiňují například výdrž baterie, která podle jejich zkušeností nepřinesla tak velké zlepšení, jaké očekávali. Další upozorňují na design, který se podle nich příliš neliší od předchozích generací. Objevují se také komentáře týkající se nových funkcí, které sice přibyly, ale při běžném používání nemusí být pro každého natolik zásadní, aby ospravedlnily vysokou cenu zařízení.
Velkou roli v celé situaci může hrát právě cena. Vlajkové modely Applu patří dlouhodobě mezi nejdražší smartphony na trhu a u každé nové generace se tak objevuje otázka, zda je upgrade opravdu nutný. Někteří uživatelé proto po krátké době využívají trade in programů a telefon vymění za jiný model. Část lidí se vrací ke starším iPhonům, které podle nich nabízejí velmi podobný uživatelský zážitek, jiní zase zvažují přechod ke konkurenčním značkám. Na druhou stranu je potřeba zmínit důležitý kontext. iPhone 17 Pro Max patří zároveň mezi nejprodávanější telefony své generace. Pokud se tedy prodají miliony kusů zařízení, je logické, že se poměrně velké množství z nich objeví také na sekundárním trhu. Vysoká čísla trade in tak nemusí nutně znamenat, že jsou uživatelé masově nespokojeni.
Svoji roli hraje také vysoká zůstatková hodnota iPhonů. Telefony od Applu si dlouhodobě drží cenu výrazně lépe než většina konkurence. To znamená, že majitelé mohou zařízení prodat nebo vyměnit za poměrně zajímavou částku i krátce po jeho uvedení. Pro některé uživatele je tak trade in spíše způsob, jak výhodně financovat další upgrade, než reakce na nespokojenost s telefonem. Celá situace tak dobře ukazuje, jak rychle se dnes mění očekávání zákazníků. Uživatelé už nechtějí jen drobná vylepšení nebo kosmetické změny. Očekávají skutečné inovace, které budou při každodenním používání jasně viditelné. Pokud nový model nepřinese dostatečně výrazný posun, může část zákazníků začít zvažovat, zda se upgrade skutečně vyplatí.
Zároveň ale platí, že data ze sekundárního trhu je vždy potřeba číst opatrně. Vyšší počet trade in zařízení může být stejně dobře výsledkem silného prodeje a vysoké hodnoty telefonu jako signálem určitého zklamání části uživatelů. V případě iPhonu 17 Pro Max tak pravděpodobně nejde o žádný zásadní problém pro Apple, ale spíše o zajímavý pohled na to, jak se chování uživatelů na trhu se smartphony postupně mění. Pokud něco poslední roky ukazují, pak to, že loajalita zákazníků už není samozřejmostí. I dlouholetí fanoušci značky dnes mnohem více zvažují, zda nový model skutečně přináší hodnotu, která odpovídá jeho ceně. A právě to je trend, který může v budoucnu ovlivnit nejen Apple, ale celý trh s prémiovými smartphony.