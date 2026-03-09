Zavřít reklamu

iPhone 17e se ukázal v prvních výkonnostních testech

iPhone
Jiří Filip
Přestože je nedávno představený iPhone 17e vstupenkou do světa „sedmnáctkových“ iPhonů, rozhodně nejde o žádné výkonnostní ořezávátko. To ostatně potvrzují i první benchmarky, které se nyní dostávají na světlo světa a které dokazují, že čip A19, kterým jsou osazené i iPhony 17, odvádí vskutku skvělou práci. 

Čip A19 v iPhonu 17e má šestijádrový procesor, čtyřjádrovou grafiku a šestnáctijádrový Neural Engine. Podle průměrů z jedenácti testů, které jsou nyní k dispozici v databázi Geekbench, pak dosahuje iPhone 17e kolem 3 320 bodů v single-core testu a 8 373 bodů v multi-core testu, což je jen pro představu je mírně nad iPhonem 16e s čipem A18 a prakticky stejný výkon jako u iPhonu 16 s A19, přičemž v multi-core testu si iPhone 17e drží náskok před všemi předchozími levnějšími modely.

iPhone 17e Apple 1 iPhone 17e Apple 1
iPhone 17e Apple 3 iPhone 17e Apple 3
iPhone 17e Apple 5 iPhone 17e Apple 5
iPhone 17e Apple 6 iPhone 17e Apple 6
iPhone 17e Apple 7 iPhone 17e Apple 7
iPhone 17e Apple 8 iPhone 17e Apple 8
iPhone 17e Apple 9 iPhone 17e Apple 9
iPhone 17e Apple 10 iPhone 17e Apple 10
iPhone 17e Apple 11 iPhone 17e Apple 11
iPhone 17e Apple 12 iPhone 17e Apple 12
iPhone 17e Apple 13 iPhone 17e Apple 13
Co se týče výkonu v Metal testu, tedy grafické části, zatím se objevily čtyři výsledky s průměrem 31 163 bodů, což je výrazně víc než u iPhonu 16e, iPhonu 16 a iPhonu 16 Plus, což naznačuje, že i grafika dostala slušný posun. Ocenit bychom to mohli například u náročnějších her, které by měly na iPhonu 17e běžet lépe a v hezčí podobě, což se mi osobně dost zamlouvá. Například nedávno vydaný Tomb Raider totiž vypadá graficky super a mít možnost si jej zahrát na nejlevnější „sedmnáctce“ zní rozhodně zajímavě. 

Samozřejmě však platí, že jde zatím o rané testy, a výsledky se mohou změnit, až iPhone 17e dorazí do rukou běžných uživatelů a testy budou prováděny ve větší míře. Je navíc docela pravděpodobné, že spolu s vydáním novinek ve středu přijde Apple s day-zero updatem, tedy aktualizací šitou na míru těmto novinkám hned při prvním vydání. Ta by pak mohla teoreticky přinést nejrůznější opravy a optimalizace, ale vedlejším „produktem“ by mohlo být určité snížení výkonu. Přesto to ale vypadá, že Apple se s výkonem čipu A19 opravdu vyznamenal a i levnější iPhone 17e nabídne opravdu solidní výkon. A co vy, těšíte se na něj? 

iPhone 17e lze předobjednat zde

