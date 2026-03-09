iPhone 17e se ukázal v prvních výkonnostních testech

Přestože je nedávno představený iPhone 17e vstupenkou do světa „sedmnáctkových“ iPhonů, rozhodně nejde o žádné výkonnostní ořezávátko. To ostatně potvrzují i první benchmarky, které se nyní dostávají na světlo světa a které dokazují, že čip A19, kterým jsou osazené i iPhony 17, odvádí vskutku skvělou práci.
Čip A19 v iPhonu 17e má šestijádrový procesor, čtyřjádrovou grafiku a šestnáctijádrový Neural Engine. Podle průměrů z jedenácti testů, které jsou nyní k dispozici v databázi Geekbench, pak dosahuje iPhone 17e kolem 3 320 bodů v single-core testu a 8 373 bodů v multi-core testu, což je jen pro představu je mírně nad iPhonem 16e s čipem A18 a prakticky stejný výkon jako u iPhonu 16 s A19, přičemž v multi-core testu si iPhone 17e drží náskok před všemi předchozími levnějšími modely.
Fotogalerie
Co se týče výkonu v Metal testu, tedy grafické části, zatím se objevily čtyři výsledky s průměrem 31 163 bodů, což je výrazně víc než u iPhonu 16e, iPhonu 16 a iPhonu 16 Plus, což naznačuje, že i grafika dostala slušný posun. Ocenit bychom to mohli například u náročnějších her, které by měly na iPhonu 17e běžet lépe a v hezčí podobě, což se mi osobně dost zamlouvá. Například nedávno vydaný Tomb Raider totiž vypadá graficky super a mít možnost si jej zahrát na nejlevnější „sedmnáctce“ zní rozhodně zajímavě.
Samozřejmě však platí, že jde zatím o rané testy, a výsledky se mohou změnit, až iPhone 17e dorazí do rukou běžných uživatelů a testy budou prováděny ve větší míře. Je navíc docela pravděpodobné, že spolu s vydáním novinek ve středu přijde Apple s day-zero updatem, tedy aktualizací šitou na míru těmto novinkám hned při prvním vydání. Ta by pak mohla teoreticky přinést nejrůznější opravy a optimalizace, ale vedlejším „produktem“ by mohlo být určité snížení výkonu. Přesto to ale vypadá, že Apple se s výkonem čipu A19 opravdu vyznamenal a i levnější iPhone 17e nabídne opravdu solidní výkon. A co vy, těšíte se na něj?