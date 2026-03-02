Chce nás Apple napálit? Čip A19 v iPhonu 17e není totéž, co v iPhonu 17

Spekulace se ukázaly jako pravdivé a Apple skutečně tento týden začal představovat nové produkty prostřednictvím tiskových zpráv. Jelikož nemá jít o nikterak zásadní změny, Apple zřejmě usoudil, že tisková zpráva postačí, což ostatně potvrzuje i první představená dvojice produktů ve formě iPhonu 17e a iPadu Air M4. Ty toho totiž mezigeneračně příliš zajímavého nepřináší.
Apple svůj třídenní novinkový plán započal představením iPhonu 17e, tedy nejlevnějšího iPhonu z nabídky Applu, který se oproti základnímu a Pro modelu musí obejít s řadou kompromisů, a to jak po stránce výbavy, tak výkonu. Papírově ovšem nepůsobí iPhone 17e jako nějaké ořezávátko. Leckoho zaujme, že model dostal do vínku čip A19, tedy stejný, jaký tepe v základních modelech iPhone 17. Nutno ale říct, že čip je trochu jiný. Tu a tam se stává, že Apple označuje čipy stejným názvem, ačkoli se jejich výkon fakticky liší. A stejnou kulišárnu máme i zde.
iPhone 17e má tedy oproti čipu Apple A19 o jedno grafické jádro méně. Zatímco základní model má jader pět, iPhone 17e má čtyři, což v řeči čísel znamená, že grafický výkon je o 20 % nižší. Stejně tak Apple učinil i u iPhone 16e. Na druhou stranu je na místě se ptát, zda to vůbec něčemu vadí. Čip je silný dostatečně a troufám si říct, že ani u těch nejnáročnějších her rozdíl nepoznáte. Je ale fakt, že by bylo ze strany Applu možná docela fér, kdyby dva různé čipy neoznačoval stejným názvem, jelikož to v uživatelích vyvodí dojem, že jde o totéž, což však evidentně nejde.