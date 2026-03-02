Apple představil jarní edici příslušenství! V hlavní roli veselé barvy i speciální kryt pro iPhone 17e

Dnešní den v podání Applu nepatří jen iPhonu 17e či iPadu Air M4. Kalifornský gigant totiž v tichosti vypustil i nové barevné varianty jeho originálního příslušenství a přestože jich není moc, rozhodně si zaslouží pozornost.
Jarní edice příslušenství se jako již tradičně nese ve veselých barvách s tím, že zahrnuje nové barevné varianty krytů pro iPhony 17 (Pro) či řemínky pro Apple Watch, potažmo pak nové kryty pro iPhone 17e. Co se týče barviček, silikonové kryty a řemínky lze nově sehnat v guavově růžové, vanilkové či sytě levandulové, přičemž originální silikonový kryt k iPhonu 17e je k dostání v jemně růžové, guavově růžové, vanilkové, světle mechové, ocelově modré a černé.
Co je pak docela zajímavé, je to, že „speciální“ kryty k iPhonům 17e jsou nově plně kompatibilní s Crossbody popruhem, jelikož mají ve spodních rozích otvory pro provlečení poutek. A jelikož jsou iPhony 17e rozměrově identické s iPhony 16e, i tyto modely se tedy nově snadno připnou ke Crossbody popruhům, které jsou mimochodem nově též dostupné v guavově růžové a jemně růžové variantě.
Apple ale s iPhonem 17e, respektive pak příslušenstvím k němu, nezapomněl ani na Beats kryty. K dispozici je totiž líbivá dvojka v hlubinně modré a vápencově šedé varianty, přičemž v obou případech se jedná o velmi minimalisticky zpracované kryty. Naopak třeba takové TechWoven kryty se nové barvičky nedočkaly, což je za mě coby jejich fanouška docela škoda.