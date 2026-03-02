iPad Air M4 oficiálně představen: Vyšší výkon, RAM i nové čipy pro bezdrátovou komunikaci

Na dnešní den si Apple nepřichystal jen a pouze premiéru nového iPhonu 17e, ale taktéž odhalení nové generaci iPadu Air. Ten je nově osazen čipem M4, který dává jasně najevo, že se s řadou Air musí v nabídce tabletů od Applu počítat i nadále. Novinka ale přináší i více paměti i lepší konektivitu, a to vše při zachování stejné startovní ceny.
O výkon se v nové generaci iPadu Air stará konkrétně čip M4 s 8jádrovým CPU a 9jádrovým GPU, který posouvá výkon až o 30 % oproti iPadu Air s M3 a až na 2,3násobek proti verzi s M1. V praxi to dle slov Applu znamená rychlejší úpravy fotek, svižnější střih videa ve Final Cutu i plynulejší hraní náročnějších her. Apple navíc zapracoval i na grafice, kde M4 přináší hardwarově akcelerovaný ray tracing a druhou generaci mesh shadingu, takže 3D renderování je až čtyřikrát rychlejší než u modelu s M1. Jinými slovy, Air se zase o kus přiblížil Pro modelům, které jsou však cenově výše. Právě to tedy může být dle mého názoru jedním z hlavních prodejních argumentů.
Fotogalerie
Velký důraz je tentokrát kladen i na umělou inteligenci. Sjednocená paměť (tedy RAM) narostla o 50 % na 12 GB a paměťová propustnost se zvýšila na 120 GB/s, což zrychlí zejména práci s náročnějšími AI modely. Šestnáctijádrový Neural Engine je až třikrát rychlejší než u M1 a postará se o svižné vyhledávání objektů na fotkách, přepis přednášek nebo pokročilé funkce v aplikacích typu Goodnotes.
Novinkou jsou také čipy N1 a C1X, které přinášejí podporu Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i rychlejší mobilní připojení s nižší spotřebou energie. U mobilních verzí potěší i plná podpora 5G a eSIM, takže přechod mezi tarify je otázkou pár kliknutí. Co se pak týče velikostí, nový iPad Air bude standardně k dispozici v 11″ a 13″ variantě ve čtyřech barvách, přičemž cena zůstává na 599 dolarech (v Česku od 16 490 Kč) za menší model a 799 dolarech (v Česku za od 22 490 Kč) za větší. Předobjednávky startují 4. března, prodej pak 11. března.