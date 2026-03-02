Apple představil iPhone 17e! Dynamic Island stále chybí a nepotěší ani cena

Očekávání se naplnila. Apple totiž před malou chvílí skrze tiskovou zprávu oficiálně představil iPhone 17e coby kompromis pro ty, kdo nechtějí utrácet za Pro modely. Hned na úvod je nicméně třeba říci, že minimálně po stránce designu může být pro leckoho zklamáním, jelikož nepřináší mnoha leakery předpovídaný Dynamic Island a ani cena se u tohoto modelu meziročně nezměnila. Potěší tak alespoň fakt, že po loňském výběru z pouhých dvou barev (černé a bílé) je letos k dispozici i růžová.
Srdcem telefonu je nový čip A19 vyráběný 3nm technologií, který slibuje nejen vyšší výkon, ale i lepší efektivitu. Jedná se tedy o tentýž čip, který naleznete v iPhone 17. V praxi by měl telefonu zajistit mezigeneračně vyšší svižnost, lepší připravenost na Apple Intelligence i náročnější aplikace a zároveň delší výdrž na baterii. Na té se mimochodem podepíše i nový modem C1X z dílny Applu, jenž je až dvakrát rychlejší než C1 u iPhonu 16e a přitom úspornější než řešení v iPhonu 16 Pro.
Příjemnou zprávou je bezesporu podpora rychlého nabíjení přes USB-C, které zvládne dostat baterii na 50 % zhruba za půl hodiny. Co je však možná ještě zásadnější, je nasazení vymodleného MagSafe s podporou až 15W bezdrátového nabíjení. Za mě osobně je sice trochu škoda, že zde nebyl Apple odvážnější a nenasadil rovnou podporu Qi2.2 a tedy až 25W bezdrátového nabíjení, jak tomu je u iPhonů 17 (Pro), nicméně i „pouhých“ 15W je po loňské absenci podpory MagSafe rozhodně fajn.
Fotogalerie
Velkým tahákem je bez debat 48MP Fusion fotoaparát, který nabídne 2× přiblížení v optické kvalitě, tedy řešení, jež v podstatě simuluje druhý teleobjektiv. Apple tím dál tlačí filozofii „méně hardwaru, více chytrého zpracování“ a z hlediska běžného uživatele to jednoduše funguje. Fotky lze pořizovat v plném 48MP rozlišení, případně ve výchozích 24 MP pro ideální poměr kvality a velikosti souboru. Nechybí pokročilejší portréty s přirozenějším rozostřením, automatické rozpoznání lidí i domácích mazlíčků a možnost upravit hloubku ostrosti až po vyfocení snímku.
Video pak zvládá 4K Dolby Vision až při 60 fps, prostorový zvuk pro přehrávání například na AirPods nebo Apple Vision Pro a vylepšené potlačení hluku větru. Přední stranu chrání Ceramic Shield 2 s až trojnásobně lepší odolností proti poškrábání oproti předchozí generaci a 6,1″ Super Retina XDR OLED displej nabídne jas až 1200 nitů v HDR. Samozřejmostí je Face ID, akční tlačítko i satelitní funkce včetně nouzového SOS, zpráv nebo sdílení polohy přes Find My mimo dosah signálu.
A co je možná nejzajímavější, základní kapacita startuje na 256 GB při ceně 599 dolarů (v Česku stále 16 990 Kč), tedy dvojnásobku úložiště oproti minulé generaci při zachování stejné startovní cenovky. V době, kdy fotky i videa bobtnají každým rokem, je tak minimálně navýšení základního úložiště při zachování stejné cely poměrně příjemný krok směrem k zákazníkům. iPhone 17e tak nepůsobí jako chudší sourozenec, ale spíš jako poměrně racionální volba pro ty, kdo chtějí moderní iPhone na roky dopředu, ale nepotřebují úplný vrchol nabídky. Oproti iPhonu 16e se pak jedná rozhodně o solidní krok kupředu, který dokáže s iPhony 17 držet tempo. Cena s ohledem na výbavu ale mohla být určitě ještě nižší.
Cena nepotěšila u 16e. Tady už byla vzhledem k většímu úložišti a magsafe celkem očekávatelná bych řekl.