Známe RAM paměť iPhone 17e! O žádné překvapení se nejedná

iPhone
Jiří Filip
Ačkoliv Apple kapacitu operační paměti u iPhonů oficiálně neprozrazuje, mnohé jeho fanoušky to možná trochu paradoxně dost zajímá. Dříve či později se tak vždy tato hodnota dostane na světlo světa, což se stalo i nyní u iPhone 17e. Tentokrát s ní přišli konkrétně vývojáři spolupracující s portálem MacRumors, kterým se podařilo hodnotu RAM zjistit prostřednictvím vývojářského nástroje Xcode.

Podle dat z tohoto nástroje disponuje nový iPhone 17e stejně jako jeho předchůdce iPhone 16e celkem 8 GB operační paměti, což je ve výsledku hodnota, která se v případě letošní generace víceméně očekávala. 8GB RAM je totiž minimem nutným pro podporu Apple Intelligence, tedy nové sady funkcí využívajících umělou inteligenci, na které Apple v poslední době čím dál více sází. A protože je iPhone 17e vstupenkou do světa „sedmnáctkových“ iPhonů, je jasné, že víc než na minimum RAM pro Apple Intelligence se Apple drát nebude. 

Navíc je dobré dodat, že jak základní iPhone 17, tak i cenově dostupnější iPhone 17e spoléhají na stejný čip A19 a shodných 8 GB RAM. Apple tedy letos nenechal levnější model na starší generaci procesoru, jak tomu bylo v minulosti. Přesto mezi nimi jeden menší rozdíl najdeme. Zatímco iPhone 17 nabízí pětijádrové GPU, iPhone 17e si musí vystačit se čtyřmi grafickými jádry, což může znamenat o něco nižší výkon zejména při hraní náročnějších her či práci s grafikou. iPhone 17e je možné již nyní předobjednat, přičemž jeho oficiální prodej odstartuje ve středu 11. března.

