iPhone 17e je lepší než jeho předchůdce, přesto to bude mít opět extrémně těžké

Když včera Apple představil světu nový iPhone 17e, upřímně řečeno mě svými technickými specifikacemi docela potěšil. Ano, i já jsem u něj čekal nasazení Dynamic Islandu, díky kterému by se tak zpříjemnilo jeho ovládání, ale zdvojnásobení základního úložiště, nasazení výkonného čipu z iPhonu 17 či MagSafe, který loňské generaci chyběl, jsou za mě určitě dobré tahy. Na druhou stranu se mi ale chce říci, že Applu ve výsledku ani nic jiného nezbývalo a recept, který letos pro řadu „e“ namíchal, možná prodejně nezaboduje, stejně jako dle řady analytiků úplně nezabodoval iPhone 16e. Důvod je pak dle mého názoru docela jednoduchý – novinka má extrémně silnou konkurenci ve vlastních řadách.
Jestli bylo něco loni vyčítáno iPhonu 16e, pak to byla jeho poměrně zásadní okleštěnost oproti ostatním modelům v nabídce Applu v kombinaci s poměrně vysokou cenou. Ta byla nastavena na 599 dolarů v základu, což u nás bylo v přepočtu 16 990 Kč. Letos je sice cena stejná a hardwarové specifikace iPhonu 17e zajímavější, je tu však dle mého názoru jedno poměrně zásadní „ale“ a to sice fakt, že základní iPhone 17 je sakra dobrý telefon. Ano, je dražší (799 dolarů, u nás pak 22 990 Kč), ale za tento příplatek toho uživatelé dostanou strašně moc navíc. Kromě lepší výdrže baterie mám na mysli třeba ProMotion displej s podporou Always-on, dva foťáky na zádech, tlačítko pro ovládání foťáku na boku, Dynamic Island nebo třeba užší rámečky kolem displeje, daleko lepší přední foťák či rychlejší bezdrátové nabíjení.
Ačkoliv je tedy iPhone 17e mezigeneračně podstatně povedenější telefon, jelikož se u něj Apple nebál nasadit více věcí, na které jsme zvyklí i z dražších modelů, je v nezáviděníhodné situaci, kdy stojí proti modelu, který je sice o nějakých 200 dolarů/6 tisíc korun dražší (což není málo peněz a já si to samozřejmě dobře uvědomuji), avšak nesrovnatelně lepší. A když říkám nesrovnatelně, myslím tím mnohem větší rozdíl, než byl mezi iPhonem 16e a 16 loni. Jablíčkáři to tedy v tomto směru nebudou mít vůbec lehké, protože pokud nebudou úplně potřebovat řešit peníze, respektive půjdou po telefonu s nejlepším poměrem cena – výkon, pak je za mě určitě lepší volbou právě iPhone 17 (potažmo nějaký starší Pro model, který se dá v použitém stavu koupit za super peníze).
Upřímně řečeno, jsem extrémně zvědavý na to, jak si iPhone 17e prodejně v nadcházejících týdnech a měsících povede a potažmo, jak se budou po jeho boku vyvíjet i prodeje iPhonů 17, které jsou naprostým fenoménem. Nabídka Applu je totiž letos nastavena opravdu zajímavě a výběr z ní dá zabrat snad víc než kdykoliv předtím. Už se totiž nevybírá z méně a více povedených telefonů, ale ze skvělých a ještě lepších. A jak vnímáte novinku vy?