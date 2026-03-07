Psaní na iPhonu nejde tak, jak byste si představovali? Možná je na čase zkrotit autocorrect

Jsou dny, kdy mi automatické opravy na iPhonu ušetří spoustu času. A pak jsou dny, kdy napíšu úplně normální větu a systém z ní vytvoří lingvistický experiment (náš šéfredaktor by mohl vyprávět příběhy o tom, kolikrát se mi podařilo zkomolit jméno Tima Cooka na něco zcela nepublikovatelného). Pokud máte pocit, že vám iPhone do textu zasahuje víc, než je zdrávo, řešení je překvapivě jednoduché – autokorekci lze vypnout během pár vteřin.
Sama jsem to udělala ve chvíli, kdy mi telefon začal přepisovat běžná česká slova podle toho, jak to sám cítil. Skoro to vypadalo, že si klávesnice začala pamatovat všechny mé překlepy. A protože píšu hodně, potřebovala jsem mít nad textem plnou kontrolu.
Kde autokorekci vypnout
Otevřete na iPhonu Nastavení. Poté přejděte do sekce Obecné a klepněte na Klávesnice. V seznamu funkcí najdete položku Auto korektura. Stačí ji vypnout a je hotovo. Žádné restarty, žádné potvrzování. Od té chvíle vám iPhone nebude automaticky měnit slova, která napíšete. Pokud uděláte překlep, zůstane tam – ale alespoň bude váš.
Co můžete upravit navíc
V té samé nabídce najdete i další volby, které stojí za pozornost. Můžete vypnout nebo zapnout Prediktivní text, tedy lištu s návrhy slov nad klávesnicí. Já ji třeba nechávám zapnutou, protože mi nevadí – dokud mi systém nic nepřepisuje bez dovolení.
Stejně tak lze upravit Automatické psaní velkých písmen, Chytré uvozovky nebo Automatické tečky po dvojím klepnutí na mezerník. Doporučuji si s těmito přepínači chvíli pohrát a nastavit si klávesnici podle vlastního stylu psaní.
Co se po vypnutí změní
Největší rozdíl poznáte při rychlém psaní. Slova už nebudou samovolně nahrazována jinými výrazy. Systém vám sice může stále podtrhávat možné chyby (pokud necháte zapnutou kontrolu pravopisu), ale nebude vám text měnit bez zásahu. Osobně mi to přineslo klid. Raději si chybu opravím sama (pokud ji tedy odhalím, což je téma samo pro sebe), než abych po odeslání zprávy zjistila, že telefon zcela změnil význam věty.
Autokorekce je pro někoho nepostradatelná, pro jiného noční můra. Naštěstí iPhone umožňuje klávesnici přizpůsobit do detailu. Pokud vám tedy systém mluví do každého druhého slova, otevřete Nastavení a vezměte si kontrolu zpět. Stačí jeden přepínač.