Displej iPhonu 18 Pro projde velkou proměnou!

Apple se u iPhonu 18 Pro chystá na další zásadní posun v oblasti displejů. Podle nových informací má být klíčovým dodavatelem OLED panelů dvojice Samsung Display a LG Display, které mají v příštích týdnech procházet finálním schvalováním pro použití v chystaných Pro modelech.
Zajímavé je především to, že z prémiového řetězce má vypadnout čínská BOE. Ta sice letos ještě dodávala panely pro iPhone 17 Pro, ale u iPhonu 18 Pro už údajně narazila na problém s kvalitou a výtěžností výroby. Konkrétně jde o technologii LTPO+, kde mají korejští výrobci výrazně stabilnější výsledky. A právě LTPO+ je v tomhle případě klíčové slovo.
Nová generace displejů má být evolucí současných LTPO panelů, které Apple používá u iPhonů už několik generací. LTPO+ má nabídnout jemnější řízení obnovovací frekvence a efektivnější práci s energií, což v praxi může znamenat lepší výdrž baterie bez nutnosti jakýchkoliv kompromisů v plynulosti zobrazení. Zjednodušeně řečeno, displej by si měl lépe „chápat“, kdy má jet naplno a kdy naopak šetřit energii, aniž by to uživatel jakkoliv vnímal.
Další zajímavá rovina se pak týká Face ID. Podle dřívějších informací se u iPhonu 18 Pro počítá i s nasazením poddisplejové infračervené technologie, kterou má dodávat právě Samsung. Ta by mohla část senzorů přesunout pod samotný displej, což je krok směrem k ještě čistšímu čelnímu designu.
Pokud by Apple skutečně posunul část Face ID pod displej, může to znamenat jeho další zmenšení. Zda ale k tomu dojde už u iPhonu 18 Pro, nebo až později, zatím není jasné. Spekulace se v tomhle směru různí a Apple si tradičně nechává prostor pro finální rozhodnutí až těsně před výrobou. Jisté ale je, že iPhone 18 Pro má být dalším krokem směrem k „čistšímu“ displeji bez rušivých prvků. A právě kombinace LTPO+ panelu a nových senzorů pod obrazovkou může být jedním z nejzásadnějších posunů posledních let.