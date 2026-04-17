iPhone 18 Pro barvy unikly na internet! Z tohoto budeme na podzim vybírat

Apple se s iPhony 18 Pro dle všeho chystá na další barevně zajímavou kapitolu a pokud se nejnovější úniky potvrdí, tato řada by mohla přinést jednu z nejodvážnějších, ale zároveň nejvíce stylových barevných kombinací za poslední roky. Zdroje blízké dodavatelskému řetězci Applu, které se podařily vyzpovídat portálu MacWorld, totiž tvrdí, že se v Cupertinu intenzivně testují čtyři finální odstíny, přičemž jeden z nich má být jasnou hvězdou celé generace.
Hlavní novinkou má být již mnohokrát spekulovaná červená barva, která údajně ponese označení Dark Cherry. Už samotný název tak naznačuje, že nepůjde o žádnou křiklavou červenou, ale spíš o hluboký, vínový tón, který bude dokonale balancovat mezi elegancí a decentní extravagancí. Apple sice už v minulosti s červenými variantami experimentoval, ale tentokrát to podle všeho posouvá do mnohem temnější, dospělejší roviny, která má mít blíž k luxusním materiálům než k běžné barevné edici.
Vedle Dark Cherry se má v nabídce objevit také Light Blue nebo chcete-li světle modrá, který má navazovat na aktuální tmavě modrý odstín u řady iPhone 17 Pro. Dále se počítá s Dark Gray, coby klasicky tmavě šedou varianta, která cílí na uživatele, kteří nechtějí experimentovat, a nakonec Silver, tedy tradiční stříbrná jistota, která v nabídce Applu prakticky nikdy nechybí.
Samotný design iPhonu 18 Pro pak podle CAD renderů přinese spíš evoluci než revoluci. Mluví se například o menším Dynamic Islandu, který by měl uvolnit část zobrazovací plochy, když zrovna není aktivní. Zajímavostí je také úprava zadní části, kde by měl být přechod mezi sklem a kamerovým modulem zase o něco jemnější a méně výrazný než dřív. V zákulisí se zároveň řeší i nové výrobní postupy, které mají sjednotit barevný tón mezi rámem a skleněnou částí.
Fotogalerie
Ohebný iPhone bude nudnější
Velkou pozornost ale přitahuje i chystaný skládací iPhone, který se v některých únikách objevuje pod označením „iPhone Ultra“. Ten však má být barevně mnohem konzervativnější než Pro modely. Namísto experimentů u něj totiž Apple údajně počítá jen s kombinací stříbrné, bílé a šedé. Jiné barvy se však ve výsledku příliš čekat nedaly. Vždyť i ve své době revoluční iPhone X, který definoval iPhony na řadu dalších let dopředu, dorazil v roce 2017 jen v černé a bílé variantě.
Co se pak týče konstrukce skládacího modelu, ta má být extrémně tenká. V rozloženém stavu se totiž mluví o tloušťce kolem 4,7 mm, což by z telefonu udělalo jedno z nejtenčích zařízení, jaké kdy Apple navrhl. Nicméně zde se sluší dodat, že v souvislosti s extrémní tenkostí se loni hovořilo i o iPhonu Air, který sice nakonec tenký skutečně dorazil, avšak zůstal v tomto směru možná trochu za očekáváním.
Fotogalerie #2
Pokud se tedy tyto informace potvrdí, bude iPhone 18 Pro působit jako generace, která sází na jemné detaily, barvy a materiály spíš než na dramatické konstrukční změny. A právě Dark Cherry by mohla být tím prvkem, o kterém se bude mluvit nejvíc a to ani tak ne proto, že by byl nejvýraznější, ale právě proto, že Apple tentokrát míří na úplně jiný typ „luxusu“.