Apple chystá revoluci ve focení! iPhone 18 Pro dostane funkci, na kterou se čekalo roky

Zdá se, že Apple chystá jednu z největších změn fotoaparátu iPhonu za poslední roky. Podle nejnovějších informací totiž rozjíždí výrobu komponent pro variabilní clonu, která by měla dorazit do iPhone 18 Pro a většího Pro Maxu už letos v září. A pokud se tyto informace potvrdí, půjde o vůbec první iPhone, který něco takového nabídne. Doposud totiž Apple spoléhal výhradně na pevnou clonu, konkrétně ƒ/1.78 u modelů od iPhonu 14 Pro až po iPhone 17 Pro. A právě tady se začíná lámat chleba.
Variabilní clona totiž umožňuje regulovat množství světla, které dopadá na snímač, což v praxi znamená lepší fotky za horšího světla i přesnější práci s hloubkou ostrosti. Jinými slovy, iPhone by se zase o něco víc přiblížil klasickým fotoaparátům, a to bez nutnosti softwarových berliček. Potěšující je pak to, že podle zákulisních informací už čínský dodavatel Sunny Optical rozjel výrobu klíčových komponent a na začátku léta by měla odstartovat i kompletace samotných modulů. Hlavní slovo má mít tradičně LG Innotek, která se údajně připravuje na spuštění výroby někdy kolem června či července.
Celý systém má být výrazně složitější než současné řešení, což mimo jiné znamená i větší zapojení dodavatelů a pravděpodobně i vyšší výrobní náklady. Podobnou situaci jsme ostatně viděli už u periskopického zoomu u iPhone 15 Pro Max, kde si LG Innotek na začátku ukousl většinu produkce pro sebe. Apple tak zjevně pokračuje ve strategii, kdy hardware postupně dohání a v některých případech i přeskakuje konkurenci, ale dělá to svým tempem. A pokud všechno klapne podle plánu, iPhone 18 Pro Max by mohl být jedním z nejzajímavějších fotomobilů, jaké kdy Apple vytvořil, což je po loňském 8x hybridním zoomu iPhonů 17 Pro (Max) skvělá zpráva.