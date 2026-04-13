iPhone 18 Pro má dorazit v luxusní červené. Konkurence už jí prý začíná kopírovat

Zdá se, že po loňském úspěchu oranžové barevné varianty iPhonu 17 Pro nás letos čeká další opravdu zajímavý odstín. A pokud se aktuální zákulisní informace potvrdí, opět půjde o jednu z nejvýraznějších barevných variant za poslední roky, byť oproti oranžové bude zřejmě o něco elegantnější a celkově méně nápadná.
Už letos v únoru přišel reportér Mark Gurman z Bloomberg s informací, že Apple zvažuje pro iPhone 18 Pro nový odstín červené a to neledajaký, ale opravdu hluboký, temný tón, který někteří popisují jako „crimson“. Jinými slovy by měla dorazit barva, která by mohla působit mnohem luxusněji než klasická červená, na kterou jsme z minulosti zvyklí.
Zajímavé ale je, že ani podle Gurmana zatím není úplně jasno v tom, jak přesně by Apple s touto barvou naložil. Ve hře je totiž víc scénářů. Buď by červená nahradila současnou výraznou oranžovou variantu, nebo by ji Apple naopak nechal v nabídce a červenou přidal jako další možnost. A právě tady to začíná být trochu zamotané. Oranžová slaví úspěch, takže by dávalo smysl ji zachovat, jenže mít vedle sebe dvě podobně výrazné barvy nemusí být úplně ideální tah. Apple si na těchto detailech dává dlouhodobě záležet, takže finální rozhodnutí může být klidně jiné, než se teď zdá.
Ohledně červené barevné varianty nyní promluvil i známý leaker Digital Chat Station, který Gurmanovu zprávu víceméně potvrzuje, i když trochu zvláštním způsobem. Podle něj je pravděpodobnost nasazení „crimson“ varianty poměrně vysoká, přičemž podobnou barvu už začínají testovat i vlajkové lodě z androidího světa. Jinými slovy konkurence údajně viděla náznaky toho, co Apple chystá, vyhodnotila si, že by červená mohla být hitem, a začíná na to reagovat po svém. Pokud by to byla pravda, šlo by o docela zajímavý pohled do zákulisí, kde se trendy nešíří jen mezi uživateli, ale i mezi samotnými výrobci.
Nechme se tedy překvapit, v jaké barvě, respektive přesném odstínu novinka nakonec na podzim dorazí. Za mě osobně by jí však červená určitě slušela, byť oproti nynější oranžové to bude mít tento odstín poměrně těžké vzhledem k jeho oblibě.