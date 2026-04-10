Dostane iPhone 18 Pro menší Dynamic Island? Apple stále nemá jasno!

Ačkoli se v posledních týdnech spekuluje převážně o iPhonu Fold, máme zde několik zpráv i o iPhonu 18 Pro. Podle zpráv leakera Digital Chat Station však nemá Apple stále úplně jasno v tom, jak bude letošní jablečná vlajková loď vypadat. Ve hře jsou dvě varianty, které rozhodnou o tom, zda se dočkáme viditelné změny, nebo jen recyklace loňského designu.
Souboj o menší Dynamic Island
Největším otazníkem zůstává průstřel v displeji. Spekulovalo se, že Apple schová některé komponenty Face ID pod obrazovku, což by umožnilo zmenšit Dynamic Island zhruba o 35 %. Nyní se ale ukazuje, že Apple provádí tzv. A/B testování. Jedna verze skutečně počítá s novým „Mini Dynamic Islandem“. Ta druhá využívá Dynamic Island z iPhonu 17 Pro. V tuto chvíli je tak stále ve hře i varianta, že se Dynamic Island nezmenší, což by však byla docela škoda. V současné verzi je tu totiž s námi už od iPhonu 14 Pro, takže je určitě na čase, aby s ním Apple alespoň trochu pohrál.
Co se týče zadního fotoaparátu, tady nic zásadního nečekejte. Charakteristický design zadní strany má zůstat prakticky stejný jako u loňského modelu. Apple se prý zaměří spíše na detaily a materiály. Cílem je dosáhnout jednotnějšího vzhledu, aby přechod mezi hliníkovým rámem a skleněnými výřezy nebyl tak barevně odlišný jako u iPhonu 17 Pro, který mnohdy působí dvoubarevně. Dočkat se máme také nové palety barev.
Podle mě iPhone 17 Pro přinesl po dlouhé době odvážný design. A tak se letos nejspíš dočkáme jen klasického ladění detailů. Pokud ale Apple nakonec menší Dynamic Island odpíská, bude to pro řadu fanoušků zklamání.