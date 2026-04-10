Dostane iPhone 18 Pro menší Dynamic Island? Apple stále nemá jasno!

iPhone
J. Jan Vajdák
Ačkoli se v posledních týdnech spekuluje převážně o iPhonu Fold, máme zde několik zpráv i o iPhonu 18 Pro. Podle zpráv leakera Digital Chat Station však nemá Apple stále úplně jasno v tom, jak bude letošní jablečná vlajková loď vypadat. Ve hře jsou dvě varianty, které rozhodnou o tom, zda se dočkáme viditelné změny, nebo jen recyklace loňského designu.

Souboj o menší Dynamic Island

Největším otazníkem zůstává průstřel v displeji. Spekulovalo se, že Apple schová některé komponenty Face ID pod obrazovku, což by umožnilo zmenšit Dynamic Island zhruba o 35 %. Nyní se ale ukazuje, že Apple provádí tzv. A/B testování. Jedna verze skutečně počítá s novým „Mini Dynamic Islandem“. Ta druhá využívá Dynamic Island z iPhonu 17 Pro. V tuto chvíli je tak stále ve hře i varianta, že se Dynamic Island nezmenší, což by však byla docela škoda. V současné verzi je tu totiž s námi už od iPhonu 14 Pro, takže je určitě na čase, aby s ním Apple alespoň trochu pohrál.

iPhone 18 Pro Dynamic Island Ice Universe

Co se týče zadního fotoaparátu, tady nic zásadního nečekejte. Charakteristický design zadní strany má zůstat prakticky stejný jako u loňského modelu. Apple se prý zaměří spíše na detaily a materiály. Cílem je dosáhnout jednotnějšího vzhledu, aby přechod mezi hliníkovým rámem a skleněnými výřezy nebyl tak barevně odlišný jako u iPhonu 17 Pro, který mnohdy působí dvoubarevně. Dočkat se máme také nové palety barev.

Podle mě iPhone 17 Pro přinesl po dlouhé době odvážný design. A tak se letos nejspíš dočkáme jen klasického ladění detailů. Pokud ale Apple nakonec menší Dynamic Island odpíská, bude to pro řadu fanoušků zklamání.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
