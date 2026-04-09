iPhone Ultra odhaluje svou cenu! Ohebná novinka má atakovat hranici 2000 dolarů

Kolem skládacího iPhonu, o kterém se šeptá už roky, začíná být čím dál větší ruch a zdá se, že Apple konečně míří do finále. Pokud totiž vše půjde podle aktuálních informací, představení bychom se měli dočkat už letos v září. A spolu s tím se začínají objevovat i první konkrétnější detaily, které naznačují, na co se vlastně připravit.
Jedním z těch zásadních je samozřejmě cena. Podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu má totiž novinka „překročit hranici 2000 dolarů“ a i když zatím není úplně jasné, jestli jde o základní konfiguraci, nebo jen vyšší varianty, jedno je prakticky jisté už teď – půjde o nejdražší iPhone v historii. Pro srovnání, aktuálně nejdražší iPhone 17 Pro Max se při maximální konfiguraci s 2TB úložištěm vyšplhá na 1999 dolarů. Pokud by tedy skládací model startoval na podobné ceně, není vůbec těžké si představit, že plně vybavená varianta se může dostat klidně až někam k hranici 2800 dolarů. A to už je částka, která z něj dělá spíš technologickou demonstraci než zařízení pro masy.
Zajímavé je i to, že se čím dál častěji skloňuje název iPhone Ultra. Apple už přitom označení Ultra používá napříč svým portfoliem, ať už jde o Apple Watch Ultra, výkonné čipy pro Mac Studio nebo nově i CarPlay Ultra. Dává tedy smysl, že právě tohle jméno by mohlo nést i zařízení, které má ambici stát se novým vrcholem nabídky.
Co se týče konstrukce, Apple má podle dostupných informací vsadit na klasický „knižní“ design. Po otevření by tak uživatel dostal k dispozici velký vnitřní displej s úhlopříčkou kolem 7,7“, zatímco na vnější straně by měl být menší 5,3“ panel pro rychlé použití. Samozřejmostí má být dvojice zadních fotoaparátů a jeden přední, přičemž zajímavým detailem je návrat Touch ID, tentokrát integrovaného do zapínacího tlačítka místo Face ID.
Velkou otázkou pak zůstává samotný displej. Dlouho se mluvilo o tom, že Apple přijde s prakticky neviditelným ohybem, realita ale zřejmě bude o něco střízlivější. Podle novějších zpráv má sice firma použít technologii, která ohyb výrazně minimalizuje, ale úplně se ho zbavit nedokáže. Ať už to ale dopadne jakkoliv, jedno je jisté už teď. Apple si tímhle modelem nehraje na kompromisy. Pokud iPhone Ultra skutečně dorazí v téhle podobě a za takovou cenu, půjde o zařízení, které má ukázat, kam se iPhone může posunout – ne nutně o model, který bude mít v kapse každý.