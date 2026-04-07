Applu unikly 3D makety iPhone 18 Pro, 18 Pro Max a ohebného iPhone Fold! Kompletně odhalují jejich vzhled

Přestože se Apple každoročně snaží držet všechny informace o chystaných produktech „pod pokličkou“, není žádným tajemstvím, že se mu to zejména v posledních letech absolutně nedaří a tedy že vše důležité, co se má světu představit, známe díky únikům informací s pořádným předstihem. A jak se zdá, ani letošek není v tomto směru výjimkou, ba právě naopak se skoro až chce říci, že úniků o chystaných iPhonech 18 Pro (Max) a Fold je tolik, že již nyní víme, jak budou vypadat. Před pár hodinami se například objevily jejich 3D makety a protože je zveřejnil spolehlivý lekar Sonny Dickson, který je proslulý tím, že zveřejňuje jen to, čím si je 100% jistý z hlediska pravosti, je pravděpodobné, že v galerii níže vidíme podobu chystaných novinek na podzim.
Jak můžete v galerii výše sami vidět, zatímco iPhone 18 Pro a 18 Pro Max se designově zezadu nezmění a vepředu je pak vidět jen užší Dynamic Island (konkrétně levý „ovál“ je užší než tomu je nyní, díky čemuž bude moci černý obrysový Dynamic Island Apple zmenšit) a možná i užší rámečky. Zajímavější pohled je pak na ohebný iPhone Fold, který dorazí s tělem ve stylu „knihy“ á la Galaxy Z Fold, dvojitým zadním fotoaparátem či velkým vnitřním a menším vnějším displejem. Potvrzen je rovněž dvojitý zadní fotoaparát, pravděpodobně pak ve složení širokoúhlý + ultraširokoúhlý. Co naopak dokáže do jisté míry překvapit, je absence MagSafe prstence, který není na maketě zaznačen. Vidět není ani jakýkoliv Dynamic Island či „průstřel“ pro senzory v oblasti displeje, avšak zde si troufám tvrdit, že jde spíš o nepřesnost makety, protože u vnitřního displeje minimálně přední foťák určitě bude.
Podzim se tedy začíná jevit z hlediska novinek poměrně zajímavě, ač třeba iPhony 18 Pro (Max) designově nějak zásadně neoslní. Pokud ale budou dávat smysl z hlediska vnitřních upgradů, což by podle dosavadních úniků například kolem fotoaparátů měly, čeká nás slušný krok vpřed. Doufejme tedy, že se tak stane.