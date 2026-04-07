Zavřít reklamu

Applu unikly 3D makety iPhone 18 Pro, 18 Pro Max a ohebného iPhone Fold! Kompletně odhalují jejich vzhled

iPhone
J. Jiří Filip
0

Přestože se Apple každoročně snaží držet všechny informace o chystaných produktech „pod pokličkou“, není žádným tajemstvím, že se mu to zejména v posledních letech absolutně nedaří a tedy že vše důležité, co se má světu představit, známe díky únikům informací s pořádným předstihem. A jak se zdá, ani letošek není v tomto směru výjimkou, ba právě naopak se skoro až chce říci, že úniků o chystaných iPhonech 18 Pro (Max) a Fold je tolik, že již nyní víme, jak budou vypadat. Před pár hodinami se například objevily jejich 3D makety a protože je zveřejnil spolehlivý lekar Sonny Dickson, který je proslulý tím, že zveřejňuje jen to, čím si je 100% jistý z hlediska pravosti, je pravděpodobné, že v galerii níže vidíme podobu chystaných novinek na podzim.

Vstoupit do galerie

Jak můžete v galerii výše sami vidět, zatímco iPhone 18 Pro a 18 Pro Max se designově zezadu nezmění a vepředu je pak vidět jen užší Dynamic Island (konkrétně levý „ovál“ je užší než tomu je nyní, díky čemuž bude moci černý obrysový Dynamic Island Apple zmenšit) a možná i užší rámečky. Zajímavější pohled je pak na ohebný iPhone Fold, který dorazí s tělem ve stylu „knihy“ á la Galaxy Z Fold, dvojitým zadním fotoaparátem či velkým vnitřním a menším vnějším displejem. Potvrzen je rovněž dvojitý zadní fotoaparát, pravděpodobně pak ve složení širokoúhlý + ultraširokoúhlý. Co naopak dokáže do jisté míry překvapit, je absence MagSafe prstence, který není na maketě zaznačen. Vidět není ani jakýkoliv Dynamic Island či „průstřel“ pro senzory v oblasti displeje, avšak zde si troufám tvrdit, že jde spíš o nepřesnost makety, protože u vnitřního displeje minimálně přední foťák určitě bude.

Podzim se tedy začíná jevit z hlediska novinek poměrně zajímavě, ač třeba iPhony 18 Pro (Max) designově nějak zásadně neoslní. Pokud ale budou dávat smysl z hlediska vnitřních upgradů, což by podle dosavadních úniků například kolem fotoaparátů měly, čeká nás slušný krok vpřed. Doufejme tedy, že se tak stane.

Apple produkty lze zakoupit například na Mobil Pohotovost

Apple produkty můžete zakoupit u iStores
Zdroj
Diskuze

Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.