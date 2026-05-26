LEGO chystá další herní legendu. Tentokrát má dorazit Sega Genesis se Sonicem

LEGO se podle všeho znovu chystá sáhnout do světa herní nostalgie a fanoušci klasických konzolí by měli rozhodně zbystřit. Po několika povedených modelech inspirovaných slavnými herními zařízeními má totiž dorazit další kousek, tentokrát v podobě konzole Sega Genesis. A pokud se informace potvrdí, půjde o další velmi zajímavý přírůstek do stále oblíbenější řady LEGO setů, které cílí na hráče a sběratele.
Sega Genesis patří mezi konzole, které se do herní historie zapsaly opravdu výrazně. Podobně jako Game Boy Color nebo Game Boy Advance má i ona kolem sebe dodnes silnou fanouškovskou základnu a pro mnoho hráčů představuje návrat do doby, kdy se herní svět teprve formoval do podoby, jakou známe dnes. Není proto divu, že si ji LEGO vybralo jako další nostalgický model.
Velkým lákadlem má být i přítomnost Sonica, který je se značkou Sega neodmyslitelně spojený. Právě Sonic by měl celému setu dodat tu správnou herní atmosféru a udělat z něj něco víc než jen obyčejnou černou krabičku z kostek. LEGO si navíc podle dostupných informací dalo záležet na detailech a snažilo se model navrhnout tak, aby působil co nejčistěji a nejuceleněji. Jinými slovy, aby konzole nevypadala jako náhodně poskládaná stavebnice, ale jako povedený výstavní kousek.
Zajímavé je i to, že LEGO se herních konzolí evidentně nechce jen tak vzdát. V posledních letech jsme viděli několik podobně laděných modelů a některé motivy se dostaly i do řady LEGO Creator. Zdá se tedy, že se z toho pomalu stává menší sběratelská série, která má pořád co nabídnout.
Otázkou teď samozřejmě je, co přijde příště. Herních konzolí a handheldů, které by si LEGO zpracování zasloužily, je totiž víc než dost. Pokud ale bude Sega Genesis opravdu tak povedená, jak naznačují první informace, fanoušci retro hraní budou mít zase o jeden důvod víc udělat si místo ve vitríně.