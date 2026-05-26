iOS 26.5.1 dorazí už za pár dní

J. Jiří Filip
Do představení iOS 27 na vývojářské konferenci WWDC už zbývá jen pár týdnů, Apple ale podle všeho ještě neřekl poslední slovo ani u současného systému. Podle záznamů návštěvnosti serveru 9to5Mac totiž kalifornský gigant interně testuje iOS 26.5.1, tedy menší aktualizaci pro iPhony, která by mohla dorazit ještě před velkým červnovým odhalením nové generace systému.

Apple vydal iOS 26.5 pro všechny uživatele teprve minulý týden, takže by na první pohled mohlo působit trochu překvapivě, že už se chystá další verze. U podobných drobných aktualizací to ale není nic neobvyklého. Jakmile se v návštěvních logách technologických webů objeví stopy po testování nové minoritní verze, často to znamená, že její veřejné vydání není daleko.

Podle dosavadních zkušeností by iOS 26.5.1 mohl dorazit už příští týden. Pondělí je sice ve Spojených státech svátkem Memorial Day, takže tento den příliš pravděpodobný není, ale později v týdnu už by se aktualizace objevit mohla. Případně si ji Apple může nechat na začátek dalšího týdne.

Co přesně iOS 26.5.1 přinese, zatím jasné není. U podobných verzí ale obvykle nejde o nové funkce, nýbrž hlavně o opravy chyb, bezpečnostní záplaty a drobná vylepšení stability. Občas se však stane, že menší aktualizace přidá také podporu pro nový hardware. V minulosti například iOS 26.3.1 rozšířil podporu externích displejů pro nové Studio Display a Studio Display XDR, zatímco iOS 26.2.1 přinesl podporu pro AirTag 2.

Teoreticky tak nelze úplně vyloučit, že iOS 26.5.1 připraví půdu pro nějaké překvapení na WWDC. Pravděpodobnější ale je, že půjde o klasickou servisní aktualizaci, která jen doladí současný systém předtím, než Apple naplno přepne pozornost na iOS 27.

Ať tak či tak, pokud se iOS 26.5.1 skutečně objeví, nebude od věci jej nainstalovat. U menších aktualizací sice většinou nenajdete žádné velké novinky, ale právě opravy bezpečnosti a stability jsou často tím nejdůležitějším, co může telefon před příchodem další velké verze dostat.

