Rockstar prý kvůli únikům mění plány. U GTA 6 si chce vše hlídat do poslední chvíle

Rockstar Games patří mezi studia, která si své největší projekty hlídají opravdu extrémně pečlivě. A u GTA 6 to platí dvojnásob. Nové tvrzení od insidera nyní naznačuje, že studio má být na úniky informací tak citlivé, že kvůli nim někdy mění termíny oznámení, plány trailerů i celé marketingové harmonogramy.
Důvod je vlastně jednoduchý. Rockstar chce mít absolutní kontrolu nad tím, kdy a jak se nové informace dostanou k hráčům. Pokud se něco objeví na internetu dřív, než studio plánovalo, může podle insidera dojít ke změně plánů jen proto, aby leakeři neměli pravdu a aby si Rockstar znovu vzal otěže do vlastních rukou. U tak očekávané hry, jakou je GTA 6, to ostatně dává smysl. Každý trailer, screenshot nebo datum má obrovskou hodnotu a dokáže během pár minut ovládnout celý herní internet.
Že Rockstar na úniky reaguje velmi tvrdě, jsme viděli už v minulosti. V roce 2023 unikl první trailer na GTA 6 ještě před oficiální premiérou, na což studio zareagovalo tím, že jej vydalo dřív, než původně plánovalo. Ještě větší rána přišla v roce 2022, kdy se na internet dostaly rozsáhlé záběry z vývoje hry. Po tomto obřím úniku měl Rockstar podle dostupných informací výrazně zpřísnit bezpečnostní opatření.
Není se vlastně čemu divit. GTA 6 není jen další hra v kalendáři. Jde o jeden z nejočekávanějších titulů všech dob a Rockstar si velmi dobře uvědomuje, že způsob, jakým jej bude dávkovat veřejnosti, je součástí celé show. Úniky tuto pečlivě budovanou atmosféru narušují a mohou studiu rozbít marketing, který se plánuje měsíce dopředu.
Samozřejmě je potřeba brát aktuální insider tvrzení s rezervou. Rockstar nic podobného oficiálně nepotvrdil a u podobných informací se vždy pohybujeme v rovině zákulisních náznaků. Na druhou stranu to velmi dobře zapadá do pověsti studia, které si na tajemstvích zakládá a kolem GTA 6 drží informační ticho tak pevně, jak jen to jde.
Pokud tedy v příštích měsících uvidíme změny v komunikaci, nečekané vydání traileru nebo posun marketingu, nemusí jít jen o náhodu. Rockstar možná jednoduše znovu ukáže, že u GTA 6 chce mít poslední slovo on, nikoliv internetoví leakeři.