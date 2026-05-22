Další odklad GTA 6 nehrozí! Rockstar chystá největší start prodejů v historii videoher

Kolem GTA 6 se v posledních měsících točí snad všechno, co se herního světa týče. A vlastně se ani není příliš čemu divit. Rockstar totiž chystá titul, který má ambici stát se největší a nejlepší videohrou všech dob, a každý náznak možného odkladu proto okamžitě vyvolává mezi fanoušky menší paniku. Teď ale přichází poměrně jasné uklidnění přímo od vedení Take-Two. GTA 6 má podle aktuálních slov společnosti dorazit 19. listopadu 2026 a s tímto termínem se nadále pevně počítá.
Šéf Take-Two Strauss Zelnick v rozhovoru pro IGN uvedl, že datum 19. listopadu zmiňuje už delší dobu a firma jej nyní znovu potvrdila. Podle jeho slov má Take-Two z aktuálního vývoje velmi dobrý pocit, což je přesně to, co chtěli fanoušci po všech spekulacích slyšet. Jinými slovy, pokud se nestane něco opravdu nečekaného, další odklad by tentokrát na stole být neměl.
Take-Two zároveň při zveřejnění finančních výsledků za fiskální rok 2026 uvedlo, že očekává mimořádně silné období. Není těžké uhodnout proč. GTA 6 označuje za nejočekávanější zábavní produkt všech dob a právě jeho vydání má firmě výrazně pomoci k tržbám mezi 8 až 8,2 miliardy dolarů ve fiskálním roce 2027. Pro srovnání, za předchozí rok Take-Two utržilo 6,72 miliardy dolarů, takže efekt GTA 6 může být skutečně obrovský.
Fotogalerie
Zajímavé je také potvrzení, že marketingová kampaň Rockstaru má odstartovat už letos v létě. Právě tehdy by se podle všeho měly spustit i předobjednávky a fanoušci samozřejmě vyhlížejí také třetí trailer. Rockstar zatím stále neukázal plnohodnotný gameplay, což je u tak obrovské hry trochu nezvyklé, ale zároveň si asi může dovolit věci, které by jiným studiím jen tak neprošly. GTA 6 je zkrátka značka, která prodává sama sebe.
Ve vzduchu nicméně zůstává ještě jedna důležitá otázka, a tou je cena. Rockstar ani Take-Two zatím neřekly, kolik bude GTA 6 stát, a celý herní průmysl napjatě čeká, zda se titul odváží překročit hranici 70 dolarů. Vzhledem k tomu, že se náklady na vývoj podle odhadů mohou pohybovat kolem 1 až 1,5 miliardy dolarů, by vyšší cena asi nikoho úplně nešokovala. GTA 6 má dorazit 19. listopadu 2026 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. A pokud Take-Two tentokrát skutečně dodrží slovo, čeká herní svět příští rok událost, o které se bude mluvit ještě hodně dlouho.
Příspěvek o hovně. Tohle snad psal každý web pár týdnů zpět.
Gratuluji McQueenovi… ččau !