Apple možná z iPhone odstraní MagSafe! Povím vám, proč by to ale vlastně nevadilo

V posledních týdnech plnily přední strany technologických médií po celém světě zprávy o tom, že Apple údajně přemýšlí nad odstraněním MagSafe z budoucích iPhonů. Na první dobrou to samozřejmě zní jako naprostá šílenost. MagSafe je tu s námi už několik let, Apple kolem něj vybudoval poměrně slušný ekosystém příslušenství a spousta uživatelů si na magnetické nabíjení, držáky do auta, peněženky nebo stojánky velmi rychle zvykla. Jenže když se na celou věc podíváte trochu střízlivěji, možná zjistíte, že by odstranění magnetů z těla iPhonu ve výsledku nemuselo být takové drama, jak se na první pohled zdá.
Stačí si totiž uvědomit jednu poměrně jednoduchou věc. MagSafe v iPhonu sám o sobě s valnou většinou krytů stejně nefunguje tak, jak by člověk čekal. Jakmile telefon vložíte do běžného krytu bez vlastních magnetů, síla uchycení jde výrazně dolů, případně se MagSafe příslušenství nechytá vůbec tak spolehlivě, jak by mělo. Proto ostatně existují MagSafe kryty, které mají v sobě vlastní magnetický prstenec. Jinými slovy, pokud chcete MagSafe používat opravdu pohodlně a zároveň jste zvyklí používat na telefonu kryt (což je zvyklá většina uživatelů), ve většině případů stejně spoléháte hlavně na magnety v krytu, nikoliv jen na ty v samotném telefonu.
A právě tady začíná být celá spekulace o něco zajímavější. Pokud by Apple dokázal zachovat rozumně rychlé bezdrátové nabíjení i bez magnetů přímo v těle iPhonu a nechal by samotné uchycení příslušenství na krytech, nemuselo by jít o žádnou katastrofu. Naopak by to mohlo dávat docela smysl. Telefon by se zbavil jedné hardwarové vrstvy, uvnitř by vznikl prostor navíc a Apple by jej mohl využít pro něco, co uživatel pocítí mnohem víc. Ať už by šlo o tenčí tělo, větší baterii, lepší chlazení, přepracované vnitřní uspořádání nebo nějakou úplně novou funkci, odstranění magnetů by najednou nemuselo působit jako krok zpět, ale spíš jako výměna jedné věci za druhou.
Samozřejmě, celé by to stálo a padalo na provedení. Pokud by Apple MagSafe jednoduše odstranil a uživatelům tím jen zkomplikoval život, bylo by to špatně. Pokud by ale přišel s řešením, kdy iPhone sám zvládne bezdrátové nabíjení rozumnou rychlostí a magnetické uchycení obstará kvalitní kryt, pak by to ve výsledku mohlo fungovat velmi dobře. Ostatně už dnes je pro mnoho lidí MagSafe spíš vlastností krytu než samotného telefonu, byť si to možná ani neuvědomují.
Není to jen marketing?
Zároveň se nabízí i trochu cyničtější, ale u Applu vlastně docela logická rovina. Odstranění magnetů z těla iPhonu by mohlo být do určité míry i marketingovým tahem, který má posílit prodeje originálních krytů. Apple na příslušenství dlouhodobě vydělává velmi slušné peníze a není těžké si představit, že výroba krytů, řemínků, kabelů nebo nabíječek jej ve velkém vychází podstatně levněji, než kolik za ně následně zaplatíme v obchodě. Pokud by tedy dokázal své originální kryty vybavit nějakou speciální funkcí, kterou běžná konkurence nenabídne, mohl by z toho být velmi zajímavý byznys.
Představte si například kryt, který nebude jen pasivní ochrannou skořepinou, ale stane se jakýmsi rozšiřujícím prvkem telefonu. Mohl by mít přesnější magnetické vedení, lepší komunikaci s iPhonem, optimalizované nabíjení nebo třeba nějakou drobnou softwarovou integraci. Ano, zní to trochu jako typický Apple scénář, kdy vám firma nejdřív něco vezme a pak vám prodá elegantnější řešení zvlášť. Jenže pokud by to fungovalo dobře a zároveň by to iPhonu jako takovému přineslo reálné zlepšení, asi bych se na Apple v tomto případě úplně nezlobil.
MagSafe mám rád a rozhodně bych netvrdil, že jde o zbytečnost. Naopak, je to jedna z funkcí, které člověk ocení hlavně ve chvíli, kdy si na ně zvykne. Telefon položíte na stojánek, připnete jej do držáku v autě, přicvaknete powerbanku nebo peněženku a všechno působí jednoduše a elegantně. Jenže zároveň je fér říct, že celý tento ekosystém už dnes velmi často stojí na krytech. A pokud by Apple tuto logiku jen posunul o krok dál, nemuselo by to být tak kontroverzní, jak se nyní zdá.
Ve výsledku tedy platí, že odstranění MagSafe magnetů z těla iPhonu by samo o sobě nemuselo být problém. Problém by nastal až ve chvíli, kdy by Apple nenabídl rozumnou náhradu nebo by tím uživatelům zbytečně zhoršil každodenní používání. Pokud ale získaný prostor využije k vylepšení telefonu a zároveň zachová pohodlné používání MagSafe příslušenství přes kryty, může jít o změnu, která bude dávat překvapivě velký smysl.
A možná přesně o to Applu půjde. Ne zabít MagSafe jako takový, ale přesunout jeho hlavní roli z těla telefonu do příslušenství. Na papíře to zní jako drobnost, v praxi by to ale mohlo otevřít dveře nejen novému designu iPhonů, ale i dalšímu kolečku velmi výnosného byznysu s kryty. A ruku na srdce, to je něco, co by Applu dávalo smysl možná až podezřele dobře.