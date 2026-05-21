Samsung porazil Apple tam, kde to bolí nejvíc. Uživatelé jsou s ním spokojenější

iPhone
J. Jan Vajdák
Samsung se po těsném souboji dostal na první příčku v hodnocení spokojenosti zákazníků. Ukazuje to rozsáhlá studie American Customer Satisfaction Index (ACSI) pro letošní rok. Loni se obě technologické společnosti dělily o první místo. Letos ale jihokorejský gigant získal 81 bodů, čímž o jediný bod překonal Apple. Celý trh s mobilními telefony navíc po hlubokém propadu v minulém roce mírně zmátořil.

Výrazný podíl na lepší náladě spotřebitelů má letos úspěšné nasazení umělé inteligence. Ta v hodnocení získala skvělých 85 bodů a téměř se tak vyrovnala naprostým základům, jako je běžné volání nebo posílání textových zpráv. Výrazného zlepšení se dočkalo také vnímání výdrže baterie.

V segmentu ohebných telefonů si Samsung drží s 80 body naprosto suverénní náskok před Googlem i Motorolou. Analytici ovšem upozorňují, že majitelé skládaček si obecně stěžují třikrát častěji než uživatelé klasických smartphonů. Trh by ale mohl už na podzim narušit očekávaný ohebný iPhone Ultra s očekávanou cenovkou kolem 2000 dolarů. Zajímavá situace panuje i u chytrých hodinek, kde Apple udržel své dosavadní skóre a Samsung mírně klesl. Dělí se tak spolu aktuálně o první příčku.

Výsledky z průzkumu mezi téměř 27 tisíci uživateli dle mého jasně ukazují, že o úspěchu dnes rozhoduje především praktické využití nových funkcí bez omezujících kompromisů. Jak jste se svým současným telefonem spokojeni vy a uvažovali byste někdy o přechodu k přímé konkurenci?

