WhatsApp vylepšuje sdílení fotek na iPhonu

Uživatelé aplikace WhatsApp se na systémech iOS dočkají velmi příjemné změny. Nová aktualizace přináší přepracované menu pro sdílení médií, díky kterému bude odesílání nedávných fotek a videí mnohem rychlejší, aniž byste ztratili vizuální kontakt s probíhající konverzací.
Rychlejší přístup bez ztráty kontextu
Dosud jste museli pro odeslání fotky kliknout na tlačítko plus a následně otevřít galerii, která překryla celou obrazovku. Nově se přímo pod ikonami pro sdílení objeví kompaktní pás nedávných snímků. V této mřížce můžete jednoduše vodorovně listovat.
Pokud hledaný soubor nenajdete hned, aplikace po dojetí na konec plynule rozbalí celou vaši knihovnu. K dispozici je navíc i šikovná zkratka v podobě dlouhého podržení tlačítka plus. Vylepšené rozhraní se postupně šíří ve verzi 26.19.75, ale plošné zavádění ještě chvíli potrvá.
Prémiové předplatné pro náročné
Tato drobná vizuální úprava přichází krátce po zavedení nového předplatného WhatsApp Plus, které cílí především na pokročilejší uživatele. Bezplatné funkce sice zůstávají zcela beze změny, ale platící zákazníci získají přístup k prémiovým balíčkům samolepek, novým barvám rozhraní a vlastním ikonám.
Podle mě jde o poměrně užitečné vylepšení. Rychlý pruh nedávných fotek přesně odpovídá tomu, jak lidé chatovací aplikace v praxi používají, protože většinou posíláme snímky, které jsme pořídili jen před pár okamžiky. Zavedení placeného předplatného u WhatsAppu je sice trochu nezvyk, ale pokud skutečně neomezuje dosavadní bezplatný základ, nevidím důvod si stěžovat.