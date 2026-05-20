Legendární strategie míří na Mac. Age of Empires II dorazí už za pár dní

Mac jako herní platforma byl dlouhé roky spíš okrajovou záležitostí, ale v poslední době se kolem něj začíná dít čím dál víc zajímavých věcí. A teď přichází další signál, že to s hraním na Macu začíná vypadat čím dál lépe. Na macOS totiž míří legenda, kterou není potřeba dlouze představovat – konkrétně Age of Empires II: Definitive Edition.
Hra dorazí na Mac už 28. května a i když to na první pohled může znít jako „jen další port“, ve skutečnosti jde o jeden z nejvýraznějších strategických titulů všech dob, který si drží popularitu i po více než dvaceti letech.
Nejdřív přes Steam, App Store až později
První zastávkou bude platforma Steam, kde hra vyjde pro macOS už na konci května. Verze pro Mac App Store dorazí až později v průběhu roku, což je mimochodem u podobných titulů poměrně typický scénář. Obsahově přitom nepůjde o žádnou ořezanou verzi. Definitive Edition přináší kompletní balík včetně 4K grafiky, remasterovaného soundtracku a tří rozšíření – Lords of the West, Dynasties of India a Dawn of the Dukes. Pro nové hráče ideální vstupní bod, pro veterány zase návrat ke klasice v moderním kabátě.
Age of Empires II sice přichází se zpožděním oproti PC a konzolím, ale i tak jde o důležitý signál směrem k fanouškům Apple. Nejde totiž ve výsledku jen o jednu hru, ale o postupnou změnu přístupu, ve kterém Mac přestává být platformou, na které si zahrajete jen pár indie titulů. Pokud tento trend vydrží, může se z macOS v horizontu pár let stát překvapivě relevantní herní ekosystém. A právě podobné legendy jsou rozhodně tituly, které tomu můžou výrazně pomoct.