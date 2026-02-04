Rockstar odhalil novinky o GTA 6: Fyzická verze v den vydání i nepoužití AI při vývoji!

Vývojáři z Rockstar Games po měsících čekání prolomili hradbu mlčení ohledně chystaného GTA 6, tedy jedné z nejočekávanějších her posledního desetiletí. Stalo se tak před pár hodinami v rámci ohlášení finančních výsledků za uplynulé čtvrtletí, kde prozradili několik velmi zajímavých informací, které fanoušky této herní série zaručeně potěší.
Tou první a zřejmě nejzásadnější zprávou je fakt, že datum 19. listopadu je interně „uzamčené“. Jinými slovy, Rockstar má v tuto chvíli jasno v tom, že právě tento den hraje v plánech kolem GTA 6 klíčovou roli. Zda půjde o oficiální vydání hry, nebo o jiný důležitý milník, studio zatím výslovně nepotvrdilo, ale vzhledem k tomu, že vývojáři právě toto datum oznámili v minulosti jako datum vydání po dvou odkladech, je pravděpodobné, že s ním skutečně počítají na 100 %.
Další podstatnou informací je start marketingové kampaně, který je naplánován na letošní léto. A podle slov zástupců společnosti nepůjde o žádné opatrné našlapování, ale o opravdu intenzivní marketing. To v překladu znamená, že se nejspíš dočkáme pravidelného přísunu nových materiálů, ať už v podobě trailerů, screenshotů, rozhovorů s vývojáři nebo zákulisních pohledů na samotnou tvorbu hry. Pro fanoušky, kteří mají pocit, že se kolem GTA 6 už až příliš dlouho spíš mlčí, je to velmi dobrá zpráva. Navíc je velmi pravděpodobné, že s reklamní masáží odstartují i předobjednívky – minimálně nám v redakci by to dávalo smysl. Přeci jen, když už něco chci promovat, dává smysl, aby bylo dané promo „uchopitelné“.
S marketingem pak úzce souvisí i očekávaný třetí trailer. Ten by měl dorazit právě ve chvíli, kdy se reklamní mašinérie naplno rozjede. Pokud se Rockstar bude držet svého tradičního přístupu, dá se čekat, že Trailer 3 už nabídne konkrétnější pohled na hratelnost, hlavní postavy i atmosféru světa, ve kterém se bude GTA 6 odehrávat. Jinými slovy, už by nemělo jít jen o stylovou ochutnávku, ale o ukázku, která jasně naznačí, jaký typ zážitku nás čeká. V kuloárech jsme navíc vyčetli, že by měl tento trailer poodhalit druhou část hry, respektive lokace z ní. První dva trailery totiž měly cílit primárně na začátek.
Potěšující je také doslovné potvrzení, že fyzické kopie hry budou k dispozici hned v den vydání. V době, kdy se čím dál víc titulů tlačí výhradně do digitální podoby, je to pro sběratele a konzolové hráče dobrá zpráva. Rockstar navíc tradičně přibaloval ke svým velkým hrám i papírovou mapu herního světa, a pokud se této tradice bude držet i tentokrát, může se jednat o další příjemný bonus, který fyzickou edici ještě víc zatraktivní. Je však třeba rovněž podotknout, že se tímto krokem pouští Rockstar do určitého rizika, jelikož v minulosti jsme byli několikrát svědky toho, že právě díky předčasnému úniku fyzické verze hry o ní byly prozrazeny detaily ještě před jejím oficiálním vydáním. Zajímavou kapitolou je i téma umělé inteligence. Rockstar jasně uvedl, že při vývoji GTA 6 nebyly použity generativní AI nástroje, což je v kontextu současných debat o tom, nakolik by měly podobné technologie zasahovat do tvorby her, velmi zajímavá informace.
Celkově tak poslední informace z Rockstaru působí jako jasný signál, že GTA 6 vstupuje do své finální fáze. Datum je v zákulisí pevně dané, marketing se blíží, nový trailer je na cestě a kolem samotné hry se začíná rýsovat stále konkrétnější obraz. Pokud se tedy nic zásadního nezvrtne, mohly by být následující měsíce pro fanoušky Grand Theft Auto jedny z nejzajímavějších za poslední dekádu. A upřímně, po tak dlouhém čekání už by si to tahle komunita opravdu zasloužila. Vždyť i my coby příležitostní hráči se na tento titul těšíme.