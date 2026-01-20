Zavřít reklamu

Rusko chce zakázat GTA 6! Neuvěříte, co mu na něm vadí

Rusko znovu potvrzuje okřídlenou, leč pravdivou frázi, že není zemí, ale životním stylem a že se od zbytku světa v mnoha ohledech extrémním způsobem liší. Tentokrát si vzalo na mušku chystané GTA VI, které podle místních politiků představuje vážnou hrozbu pro mravní vývoj mládeže. To by se docela i dalo pochopit, avšak je tu jeden zásadní háček – problémem nejsou zbraně, zločin nebo násilí, ale údajný výskyt mužského striptýzu.

Zákaz hry Grand Theft Auto VI v Rusku navrhl Michail Ivanov, poslanec Brjanské oblastní dumy a zároveň místopředseda Světového ruského národního sněmu. Podle něj Rockstar Games do hry úmyslně vkládá „destruktivní a vulgární obsah“, který má narušovat základní morální normy a tradiční duchovní hodnoty. Konkrétně mu vadí plánované scény mužského striptýzu, které označil za přímé a cynické ohrožení mravního zdraví společnosti. Co naplat, že se ze strany Ivanova jedná jen o spekulaci, jelikož Rockstar Games hru ještě nevydal a tedy můžeme zatím hádat, co přesně bude její obsahem. 

Ivanov dále v rozhovoru pro ruská média vysvětlil, že povolení takového obsahu je podle něj prakticky totéž jako cílené „negativní ovlivňování mladé generace“. Řešení vidí buď v úplném zákazu podobných her na území Ruské federace, nebo v tom, že by vydavatelé museli připravit speciální, morálně „očištěnou“ verzi hry určenou výhradně pro ruský trh. Jinými slovy, GTA VI by mělo do Ruska dorazit bez všeho, co by mohlo někoho pohoršit.

Podle poslance je přitom GTA obzvlášť nebezpečné právě proto, že je populární. Čím víc lidí ji hraje, tím silnější má být její negativní vliv na mladé mozky. Ivanov zároveň dodává, že i v jiných zemích údajně dochází ke zpřísňování regulace podobného obsahu, což má být důkazem, že Rusko není se svými obavami samo. Jen je v nich, řekněme, o něco důslednější.

Celé vyjádření pak zakončil výzvou k občanské uvědomělosti. Podle něj by se neměly utrácet peníze za produkty, které „rozkládají základy společnosti“ a pod záminkou zábavy prý dětem prodávají „jed všedovolenosti“. Ano, mluvíme o sérii, kde hráči už desítky let kradou auta, střílí po policii a páchají nejrůznější zločiny, ale skutečná červená linie je zjevně až taneční vystoupení. Ironií osudu je, že ve stejnou dobu herní novinář Tom Henderson uvedl, že Rockstar Games má vývoj GTA VI obsahově hotový a nyní se soustředí už jen na ladění, opravy chyb a optimalizaci. Vývojáři se tedy snaží zajistit co nejhladší vydání hry, zatímco v Rusku řeší, zda by nebylo lepší ji rovnou poslat na index zakázaných titulů.

Zatímco tedy zbytek světa netrpělivě čeká na jeden z nejočekávanějších herních titulů posledních let, Rusko tak znovu potvrzuje, že jeho boj s „morálním úpadkem“ má často blíž ke grotesce než k reálnému pochopení moderní popkultury. A GTA VI si tak může připsat další bizarní zápis do své už tak bohaté historie.

