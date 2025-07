Hráči, jásejte! GTA 6 dostane doprovodnou aplikaci pro mobily

Na vydání GTA 6 si sice čekáme ještě pěkných pár měsíců, ale Rockstar už teď naznačuje, že bude celý zážitek okolo očekávaného pokračování jedné z největších herních sérií historie stát opravdu za to. Pokud totiž patříte mezi fanoušky doprovodných aplikací, máme pro vás výbornou zprávu – GTA 6 by totiž jednu takovou mělo nabídnout hned od začátku.

Za náznakem nestojí žádný únik ani insider, ale přímo samotný Rockstar North, tedy studio, které za Grand Theft Auto stojí. Na jeho webu se totiž objevila pracovní nabídka, ve které hledá vývojáře mobilních aplikací se zkušenostmi s iOS a Androidem. V inzerátu se přímo píše o práci na „interaktivních prvcích v mobilní aplikaci napojené na AAA titul“ a ruku na srdce, jiný AAA projekt než GTA 6 teď Rockstar ve vývoji nemá.

Mobilní doprovodná aplikace by mohla hráčům přinést například správu inventáře, možnost prohlížení mapy, sledování statistik nebo třeba propojení se sociálním klubem Rockstar Games. Právě tyto funkce nabízela už dříve doprovodná appka pro GTA V, která nesla název iFruit. Skrze ni šlo upravovat auta, trénovat psa Choppa nebo třeba přistupovat k sociální síti postav ve hře. A protože GTA 6 má být ještě větší, ambicióznější a mnohem víc „živé“než jeho předchůdce, dává návrat takové aplikace perfektní smysl.

Navíc není vyloučeno, že Rockstar půjde tentokrát ještě dál. Mobilní aplikace by mohla být nejen nástrojem pro správu věcí okolo hry, ale třeba i prostředkem k ponoření se do světa GTA mimo klasické hraní, ať už formou miniher, vedlejších příběhů, nebo třeba sledování ekonomiky ve hře v reálném čase. Ať už nakonec aplikace nabídne cokoli, už teď je jasné, že mobilní zařízení budou v případě GTA 6 hrát mnohem větší roli než dřív. A pro nás, kteří si neumíme představit život bez iPhonu v kapse, je to vlastně jen dobře.