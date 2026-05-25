Vyzkoušejte si letecký simulátor Česka zdarma. Běží v prohlížeči a je překvapivě návykový

Máte rádi letadla a krajinu v České republice? Pak zbystřete. Na internetu je totiž nově skvělý letecký simulátor běžící v prohlížeči, který vám umožní proletět se v malém motorovém letadélku Cessna 210 (jednomotorovým turistickým letadlem s rozpětím křídel 11,2 m) nad Českou republikou a to dokonce s 3D ztvárněním krajiny a budov. A protože je vše zdarma, je rozhodně o co stát.
Za projektem stojí Martin Richter, který otevřeně přiznává, že se jedná o vibe-coding (tedy zjednodušeně programování „přes pokyny pro AI“. Místo toho, abyste psal kód řádek po řádku, popíšete třeba ChatGPT, Claude, Gemini, Cursoru nebo Replitu, co chcete vytvořit, a AI vám kód vygeneruje. Vy pak výsledek zkoušíte, říkáte AI, co má opravit nebo přidat, a postupně se tím „proklikáte“ k funkční aplikaci.) To však v žádném případě jeho projektu neubírá na kvalitě, ba právě naopak. Sám jsem přes víkend pár letů přes Českou republiku absolvoval a musím říci, že vznášet se nad místy, která člověk dobře zná a kterými třeba jen pár desítek minut či hoden před virtuálním průletem projížděl autem je opravdu zajímavé. Mě osobně se pak opravdu líbí i to, že si můžete vybrat z několika letišť, ze kterých pomyslně vzlétnete. Pokud jste tedy třeba od Brna, jako já, máte to „domů“ díky možnosti startovat nad Brnem podstatně blíž než kdybyste museli vyrazit z Prahy.
Super je navíc to, že aplikace funguje jak v prohlížeči na počítači, tak i mobilu, díky čemuž si tak můžete zalétat de facto, kdykoliv vás jen napadne a kdykoliv máte chuť. Pokud vás tedy podobná zábava láká, určitě na FlaiCzech mrkněte a užijte si zábavu. A pozor, do budoucna se počítá i s novými typy letadel a pokrytím dalších států, takže bude určitě fajn se k této letecké legrácce vrátit.