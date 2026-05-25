Oura Ring může zachránit život. Nově vás při podezření na spánkovou apnoi pošle rovnou k lékaři

J. Jan Vajdák
Chytrá nositelná elektronika má zásadní vliv na naše zdraví a kondici. Prsten Oura Ring nově nejen spolehlivě odhalí nebezpečnou spánkovou apnoi, ale rovnou postiženým uživatelům nabídne i cestu k odborné pomoci. Obstrukční spánková apnoe patří k nejnebezpečnějším a potenciálně smrtelným poruchám spánku. Způsobuje opakované zástavy dechu, což vede k nedostatku kyslíku, narušení spánkových cyklů a extrémní únavě přes den. Tímto nenápadným problémem celosvětově trpí téměř miliarda dospělých. Neléčený stav úzce souvisí s kardiovaskulárními nemocemi, kognitivními poruchami nebo s fatálními dopravními nehodami způsobenými mikrospánkem za volantem.

Od pouhého měření rovnou k lékaři

Prsten Oura dokáže nepřetržitě měřit dechovou frekvenci i celkové okysličení krve. Dosud aplikace na případné abnormality pouze upozornila a doporučila návštěvu doktora. Díky novému partnerství se zdravotnickou společností Resmed jde ale výrobce mnohem dál. Aplikace nově nabízí přímé propojení s nezávislými lékaři pro online i osobní konzultace. Uživatelé získají také ucelené vzdělávací materiály a specializovaného průvodce pro snazší komunikaci v ordinaci. Nová zdravotní funkce momentálně funguje pouze ve Spojených státech. Dostupná je navíc pouze pro majitele třetí a čtvrté generace prstenu s aktivním placeným předplatným. Do budoucna se nicméně počítá s rozšířením do celého světa, což dělá z této novinka opravdu zajímavý kousek.

Propojení hardwarové diagnostiky s reálnou zdravotní péčí je dle mého přesně ten směr, kudy se musí moderní nositelná elektronika do budoucna ubírat. Pouhé zobrazení alarmujících červených čísel v aplikaci bez nabídnutí konkrétního řešení totiž laiky často jen zbytečně vyděsí. Sledujete pomocí elektroniky každou noc kvalitu svého spánku?

