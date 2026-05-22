Míč pro MS 2026 se bude muset nabíjet. Fotbal se mění v technologickou show

Fotbalový míč patří mezi věci, u kterých by člověk asi úplně nečekal, že je bude potřeba před zápasem nabíjet. Jenže mistrovství světa 2026 ukáže, že i tak tradiční sport, jakým fotbal bezesporu je, se čím dál víc mění v technologickou disciplínu. Míč určený pro šampionát totiž nebude jen obyčejnou koženou koulí, ale chytrým zařízením se senzorem uvnitř.
Ten bude sledovat přesnou polohu míče pokaždé, když se jej někdo dotkne. Zatímco na mistrovství světa 2022 byl senzor zavěšený uvnitř míče na speciálních vláknech, nová generace má být ještě elegantnější. Technologie je totiž přímo součástí jednoho z panelů míče, takže by měla být ještě lépe integrovaná a pro hráče prakticky nepostřehnutelná.
Samotný senzor je extrémně lehký a podle dostupných informací nemá nijak ovlivňovat chování míče při hře. To je samozřejmě naprosto zásadní, protože jakmile by hráči měli pocit, že se míč chová jinak než běžný balon, byl by problém na světě. Výdrž baterie má být až šest hodin, což pro samotný zápas i případné prodloužení bohatě stačí. Před výkopem ale bude potřeba mít míč nabitý.
Nejde přitom jen o technologickou zajímavost pro efekt. Data ze senzoru se budou kombinovat s údaji z dvanácti kamer rozmístěných po stadionu, které sledují nejen míč, ale i každého hráče. Celý systém má pracovat s frekvencí 50krát za sekundu, takže rozhodčí i VAR dostanou extrémně přesný přehled o tom, kde se míč a hráči v daný moment nacházeli.
Právě tato data pak poslouží například pro posuzování ofsajdů nebo situací na brankové čáře. Jinými slovy, chytrý míč by měl pomoci tam, kde lidské oko často nestačí a kde rozhodují centimetry, někdy možná i milimetry. Ať už se nám to líbí, nebo ne, moderní fotbal se bez podobných technologií zřejmě neobejde.
Na jednu stranu je trochu úsměvné představit si, že se před zápasem nebude řešit jen taktika, sestava a počasí, ale také to, zda je míč nabitý. Na druhou stranu, pokud tahle technologie pomůže omezit sporné momenty a zrychlí rozhodování, dává její nasazení smysl. Fotbal sice zůstává hlavně o emocích, gólech a hráčích na hřišti, ale mistrovství světa 2026 znovu ukáže, že i obyčejný míč už může být pořádně chytrý.