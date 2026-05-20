Apple Sports se připravuje na mistrovství světa

Apple vydal velkou aktualizaci pro svou sportovní aplikaci Apple Sports. Verze s označením 4.0 přináší kompletní informační servis pro nadcházející fotbalové mistrovství světa a zároveň se oficiálně rozšiřuje do více než devadesáti nových zemí.
Vše pro fotbalové fanoušky
Apple Sports patří k poměrně často aktualizovaným appkám a její nejnovější verze se plně soustředí na fotbalový šampionát, který odstartuje už v červnu. Fanoušci v ní najdou vše potřebné od základních sestav a rozestavení jednotlivých týmů přes kompletního turnajového pavouka až po průběžné výsledky.
Po spuštění updatované verze se navíc objeví přehledný banner, který nabídne možnost sledovat buď konkrétní národní výběry, nebo se přihlásit k plnému odběru novinek z celého šampionátu. Veškeré dění na hřišti tak půjde sledovat v reálném čase.
Globální expanze v pravou chvíli
Apple navíc chytře využil obrovského zájmu o tento turnaj k masivnímu rozšíření dostupnosti. Zatímco před vydáním verze 4.0 byla aplikace omezena jen na několik vybraných trhů, nyní zamířila do více než 90 dalších zemí. Podle oficiálních údajů si tak mohou Apple Sports stáhnout sportovní nadšenci ve více než 170 zemích.
Myslím, že Apple načasoval takto velké rozšíření naprosto ukázkově. Mistrovství světa ve fotbale je jednou z mála událostí, která dokáže k výsledkovým tabulím přitáhnout i občasné fanoušky. Pokud Apple dokáže nabídnout rychlé, přehledné a spolehlivé statistiky, má skvělou šanci udělat ze své služby nepostradatelného společníka nejen pro nadcházející letní turnaj, ale i pro všechny budoucí sportovní sezóny.