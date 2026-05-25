AirPods dostanou v iOS 27 přehlednější nastavení!

Apple podle spolehlivého reportéra Marka Gurmana z Bloombergu chystá v iOS 27 poměrně vítanou změnu, která sice na první pohled nepůsobí jako revoluce, ale v praxi může potěšit spoustu uživatelů AirPods. Kalifornský gigant má totiž výrazně přepracovat obrazovku nastavení AirPods a AirPods Pro, která se dnes objevuje nahoře v Nastavení ve chvíli, kdy máte sluchátka připojená k iPhonu.
Samostatná aplikace pro AirPods podle všeho stále v plánu není. Apple tedy nepůjde cestou Apple Watch nebo Vision Pro, které mají na iPhonu vlastní doprovodnou aplikaci. Místo toho zůstanou AirPods dál schované v Nastavení. Jenže právě tam by se mělo konečně udělat trochu pořádku.
A že je to potřeba, asi potvrdí každý, kdo se v nastavení AirPods v poslední době trochu víc hrabal. Apple totiž za poslední roky přidal ke sluchátkům spoustu nových funkcí, od gest hlavou přes zdravotní funkce až po naslouchátko, detekci spánku a další možnosti. Problém je, že všechny tyto novinky postupně přilepoval na rozhraní, které původně vzniklo v době prvních AirPods. Výsledkem je obrazovka, která už dnes působí dost přeplněně a místy zbytečně nepřehledně.
Podle Bloombergu má být nové rozhraní funkčnější, lépe uspořádané a celkově jednodušší. Jinými slovy, Apple by měl konečně přestavět nastavení AirPods od základů tak, aby důležité funkce dávaly větší smysl, byly lépe rozdělené a uživatel se v nich neztrácel. Nejde tedy o novou funkci, která by se dobře vyjímala na pódiu během keynote, ale o přesně ten typ úpravy, který dokáže zlepšit každodenní používání.
Změny se mají objevit nejen v iOS 27, ale také v iPadOS 27 a macOS 27. Apple nové systémy oficiálně představí už 8. června na WWDC, kde se hlavní pozornost bude točit hlavně kolem přepracované Siri a nových AI funkcí postavených mimo jiné na technologiích Googlu Gemini. Přesto bych se vůbec nedivil, kdyby právě podobné menší úpravy nakonec patřily mezi ty nejpříjemnější novinky.
AirPods jsou dnes totiž mnohem víc než jen bezdrátová sluchátka. Umí toho tolik, že si zaslouží přehlednější ovládání. A pokud iOS 27 konečně udělá z jejich nastavení místo, ve kterém člověk najde vše rychle a bez zbytečného lovení, bude to za mě rozhodně krok správným směrem.